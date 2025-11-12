Ouvir
Totoloto: Confira a chave desta quarta-feira

12 nov, 2025 - 21:59 • Redação

Saiba se acertou na chave vencedora do Totoloto.

A chave vencedora do sorteio do Totoloto desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025 é composta pelos números 3 - 4 - 13 - 37 - 39 + Número da Sorte 10.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

