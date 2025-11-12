Ouvir
Aviação

Vai viajar? Ryanair só aceita cartões de embarque digitais a partir desta quarta-feira

12 nov, 2025 - 09:39 • Jaime Dantas

Caso o passageiro fique sem bateria ou perca o equipamento, poderá requerer um cartão de embarque em papel, sem qualquer custo associado, eclarece a companhia aérea. O regulador promete "continuar a monitorizar a situação" para garantir "a segurança e direitos dos passageiros".

A companhia aérea Ryanair passa a aceitar, a partir desta quarta-feira, apenas cartões de embarque digitais à entrada para os voos. Deixa, assim, de ser possível levar o bilhete impresso.

A Ryanair esclarece, no entanto que, caso o passageiro fique sem bateria ou perca o equipamento, poderá requerer, antes de passar pela segurança, no balcão do aeroporto, um cartão de embarque em papel, sem qualquer custo associado.

Os clientes passam também a estar obrigados a fazer o "check-in" através da aplicação da companhia aérea. Existe, à semelhança do que acontece com os bilhetes, a possibilidade de o fazer presencialmente no aeroporto, mas neste caso terá que pagar uma taxa, que pode ultrapassar os 50 euros.

No seu website, a low-cost afirma que a medida vai permitir poupar 300 toneladas de papel por ano, e não antevê constrangimentos relacionados à nova regra, uma vez que "90% dos mais de 206 milhões de passageiros já usam cartões de embarque digitais".

O regulador já reagiu: Num aviso enviado à Ryanair, a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), sublinha que a empresa deve "abster-se de qualquer comportamento que impeça o embarque de passageiros com reserva confirmada num voo (e check-in efetuado), pelo facto de os mesmos não serem portadores de cartão de embarque digital", ou que "imponha o pagamento obrigatório de taxas para efeitos de obtenção e utilização de cartão de embarque físico".

Apesar de entender que "a Ryanair pretende garantir todos os direitos dos passageiros", a ANAC promete "continuar a monitorizar a situação, cumprindo a sua missão de garantir a segurança e de cumprimento dos direitos dos passageiros do transporte aéreo".

