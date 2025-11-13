Ouvir
"Extremamente Desagradável" reforça liderança com três milhões de downloads

13 nov, 2025 - 17:34 • Redação

O podcast de Joana Marques teve o dobro dos downloads do segundo mais ouvido em outubro. "Seja o que Deus Quiser", de Daniel Leitão, teve o melhor resultado de sempre.

O podcast da Renascença "Extremamente Desagradável" ultrapassou, pela primeira vez, os três milhões de downloads no mês de outubro, reforçando a liderança no top de podcasts em Portugal, o Pod-Scope, elaborado pela Marktest.

O "Extremamente Desagradável", de Joana Marques, teve o dobro dos downloads do segundo mais ouvido, "O Homem Que Mordeu O Cão". O podcast de Joana Marques é o mais ouvido em Portugal no Spotify há quatro anos consecutivos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O podcast "Seja o que Deus Quiser", de Daniel Leitão, teve o melhor resultado de sempre, com cerca de 274 mil downloads, equivalente ao 13.º lugar da Renascença.

Os podcasts de Noticiário e Bola Branca figuram no top 50 dos podcasts nacionais.

O ranking de podcasts publicado esta quinta-feira, o Pod-Scope, é um serviço da Marktest que audita o ranking de podcasts produzidos em Portugal desde janeiro. O estudo é feito em colaboração com a Renascença, a Bauer Media, o Grupo Impresa e o Observador.

Em outubro, estes foram os 10 podcasts mais ouvidos da Renascença:

  1. Extremamente Desagradável
  2. Seja o que Deus Quiser
  3. Noticiários
  4. Alerta Estupidez
  5. Noticiários Bola Branca
  6. As Três da Manhã
  7. As pessoas têm que se acalmar, imediatamente!
  8. Explicador Renascença
  9. Só mais uma estória
  10. Jogo de Palavra - As entrevistas de Rui Miguel Tovar

Os números deste ranking não incluem, no entanto, os dados referentes ao YouTube, onde, no caso da Renascença, os podcasts também estão disponíveis em formato áudio e vídeo.

