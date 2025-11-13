"Extremamente Desagradável" reforça liderança com três milhões de downloads

O podcast da Renascença "Extremamente Desagradável" ultrapassou, pela primeira vez, os três milhões de downloads no mês de outubro, reforçando a liderança no top de podcasts em Portugal, o Pod-Scope, elaborado pela Marktest.

O "Extremamente Desagradável", de Joana Marques, teve o dobro dos downloads do segundo mais ouvido, "O Homem Que Mordeu O Cão". O podcast de Joana Marques é o mais ouvido em Portugal no Spotify há quatro anos consecutivos.

O podcast "Seja o que Deus Quiser", de Daniel Leitão, teve o melhor resultado de sempre, com cerca de 274 mil downloads, equivalente ao 13.º lugar da Renascença.

Os podcasts de Noticiário e Bola Branca figuram no top 50 dos podcasts nacionais.

O ranking de podcasts publicado esta quinta-feira, o Pod-Scope, é um serviço da Marktest que audita o ranking de podcasts produzidos em Portugal desde janeiro. O estudo é feito em colaboração com a Renascença, a Bauer Media, o Grupo Impresa e o Observador.

Em outubro, estes foram os 10 podcasts mais ouvidos da Renascença:

Os números deste ranking não incluem, no entanto, os dados referentes ao YouTube, onde, no caso da Renascença, os podcasts também estão disponíveis em formato áudio e vídeo.

