Nova exposição da Gulbenkian mostra Brasil plural

“A forma de quebrar isso é deixar que as próprias obras e artistas presentes em instalações e vídeos revelem um Brasil muito pulsante, que, de forma alguma, poderia ser resumido em um ‘povo’, porque a gente já tem uma fricção bem forte”, explica.

É um convite à experiência de vários brasis. Essa pluralidade faz-se não só de diversidade, como de contrastes. Milena Britto explica que pretendem com esta exposição “desconstruir discursos homogéneos”.

“Complexo Brasil” conta com a curadoria de José Miguel Wisnik, Milena Britto e Guilherme Wisnik e propõe ao visitante um olhar desbravado sobre as diversas culturas que resultam na chamada “cultura brasileira”.

“Tomar Complexo Brasil como título da exposição é declarar de saída que se trata de algo que está fora do alcance de explicações prontas”, lê-se no preâmbulo da exposição que inaugura sexta-feira no edifício sede da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Neste exposição, com cenografia de Daniela Thomas, o público vai encontrar obras de artistas reconhecidos como Arthur Bispo do Rosário ou Hélio Oiticica. Mas a ideia é quebrar barreiras ideológicas e revelar as várias camadas do Brasil.

“Temos os povos originários que estavam ali, o tempo inteiro, e que não viam as suas formas de vida de maneira que pudesse ser traduzidas em causas, depois outras formas, a europeia, através da colonização portuguesa, a diáspora africana forçada — através de período da escravidão. Foram-se compondo e nesse momento é realmente um mosaico”, acrescenta.

"A gente está vindo de encontro à casa do colonizador"



Esta cultura “polifónica”, como lhe chama a curadora, ocupa dois pisos da Gulbenkian. Milena Britto sublinha a importância de esta exposição ser feita numa instituição como a Gulbenkian.

Não é “uma fundação vinculada a um projeto de Governo, ou um projeto político. Existe uma neutralidade que nos acolhe e que nos desafia. A gente está vindo de encontro à casa do colonizador. São questões que não podem estar de fora. A gente não tem como reinventar os factos, mas tem como contestá-lo”, aponta.

Segundo a curadora, sabiam que “estávamos provocando”, diz. “Para a gente não é fácil, nem para dentro, quanto mais para fora, mas uma instituição íntegra traz o desejo muito genuíno dos dois lados, de se reconhecerem de novo.”

“Nós nos vemos de novo em relação aos portugueses, com outro olhar”, indica Milena Britto, que se refere ao Brasil de hoje como o país que “vem do fogo”, marcado por violência ao longo da sua história.

Querem os curadores com esta exposição fazer nasceu um olhar futuro: “Uma coisa boa que não fique vinculada só às tragédias e violências dessa história”, indica Milena Britto.

Na próxima terça-feira será lançado o livro que espelha esta exposição. Também a edição da Revista Colóquio tem um número especial dedicado à literatura e artes brasileiras do século XXI.

Em paralelo, haverá um programa de atividades, com destaque para o espetáculo Complexo B com a cantora Adriana Calcanhotto e José Miguel Wisnik, um concerto com a Orquestra Gulbenkian a interpretar obras de Heitor Villa-Lobos e Cláudio Santoro.