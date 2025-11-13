Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 13 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Cultura

Nova exposição da Gulbenkian mostra Brasil plural

13 nov, 2025 - 16:08 • Maria João Costa

“Complexo Brasil” é uma exposição que revela a diversidade cultural do Brasil. Da música popular, às artes visuais, da literatura, à poesia e à arquitetura esta exposição imaginada pelos curadores José Miguel Wisnik, Milena Britto e Guilherme Wisnik propõe uma viagem pelos contrastes da cultura brasileira.

A+ / A-

“Tomar Complexo Brasil como título da exposição é declarar de saída que se trata de algo que está fora do alcance de explicações prontas”, lê-se no preâmbulo da exposição que inaugura sexta-feira no edifício sede da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

“Complexo Brasil” conta com a curadoria de José Miguel Wisnik, Milena Britto e Guilherme Wisnik e propõe ao visitante um olhar desbravado sobre as diversas culturas que resultam na chamada “cultura brasileira”.

É um convite à experiência de vários brasis. Essa pluralidade faz-se não só de diversidade, como de contrastes. Milena Britto explica que pretendem com esta exposição “desconstruir discursos homogéneos”.

“A forma de quebrar isso é deixar que as próprias obras e artistas presentes em instalações e vídeos revelem um Brasil muito pulsante, que, de forma alguma, poderia ser resumido em um ‘povo’, porque a gente já tem uma fricção bem forte”, explica.


Neste exposição, com cenografia de Daniela Thomas, o público vai encontrar obras de artistas reconhecidos como Arthur Bispo do Rosário ou Hélio Oiticica. Mas a ideia é quebrar barreiras ideológicas e revelar as várias camadas do Brasil.

“Temos os povos originários que estavam ali, o tempo inteiro, e que não viam as suas formas de vida de maneira que pudesse ser traduzidas em causas, depois outras formas, a europeia, através da colonização portuguesa, a diáspora africana forçada — através de período da escravidão. Foram-se compondo e nesse momento é realmente um mosaico”, acrescenta.

"A gente está vindo de encontro à casa do colonizador"

Esta cultura “polifónica”, como lhe chama a curadora, ocupa dois pisos da Gulbenkian. Milena Britto sublinha a importância de esta exposição ser feita numa instituição como a Gulbenkian.

Não é “uma fundação vinculada a um projeto de Governo, ou um projeto político. Existe uma neutralidade que nos acolhe e que nos desafia. A gente está vindo de encontro à casa do colonizador. São questões que não podem estar de fora. A gente não tem como reinventar os factos, mas tem como contestá-lo”, aponta.

Segundo a curadora, sabiam que “estávamos provocando”, diz. “Para a gente não é fácil, nem para dentro, quanto mais para fora, mas uma instituição íntegra traz o desejo muito genuíno dos dois lados, de se reconhecerem de novo.”

“Nós nos vemos de novo em relação aos portugueses, com outro olhar”, indica Milena Britto, que se refere ao Brasil de hoje como o país que “vem do fogo”, marcado por violência ao longo da sua história.

Querem os curadores com esta exposição fazer nasceu um olhar futuro: “Uma coisa boa que não fique vinculada só às tragédias e violências dessa história”, indica Milena Britto.

Na próxima terça-feira será lançado o livro que espelha esta exposição. Também a edição da Revista Colóquio tem um número especial dedicado à literatura e artes brasileiras do século XXI.

Em paralelo, haverá um programa de atividades, com destaque para o espetáculo Complexo B com a cantora Adriana Calcanhotto e José Miguel Wisnik, um concerto com a Orquestra Gulbenkian a interpretar obras de Heitor Villa-Lobos e Cláudio Santoro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 13 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)