Teatro Experimental de Cascais celebra 60 anos com Shakespeare em palco

O Teatro Experimental de Cascais (REC) está a celebrar este novembro os 60 anos da fundação da companhia e assinala o aniversário com um texto de um dramaturgo clássico. Contudo, a peça “O Amansar da Fera” de William Shakespeare estabelece pontos com a atualidade.

Na opinião da encenadora, Cucha Carvalheiro esta é uma comédia, “uma das primeira peças escritas por Shakespeare”, que lança um olhar crítico sobre as questões de género.

“‘O Amansar da Fera’ é uma comédia sobre Catarina, uma mulher rebelde e assertiva e que a sociedade patriarcal da altura designa como ‘fera’. Eu estou convencida de que isto passa-se numa altura em que, pela primeira vez na Inglaterra, há uma rainha no poder, que é Isabel I e, provavelmente, a sociedade patriarcal da época estava um bocadinho assustada com o facto de uma mulher poder conduzir os destinos de um país”.

Na opinião da encenadora, expressa em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, “Shakespeare escreveu esta peça para criticar a sociedade patriarcal, machista, e misógina da altura”.

“Creio que neste momento a peça é absolutamente pertinente”, aponta Cucha Carvalheiro. “O chamado empoderamento das mulheres também está a deixar os homens um bocadinho aflitos quanto à igualdade de género”, refere a encenadora.

Em palco, Chuca Carvalheiro conta com um elenco com atores “constituído por antigos alunos do Carlos Avilez”, fundador do TEC. “Os protagonistas são a Flávia Gusmão e o Renato Godinho que foram alunos da escola que o Carlos fundou”, explica.

Também em cena estão Beatriz Maia, David Esteves, Hugo Nabais, João Craveiro, Luís Barros, Luís Lobão, Luiz Rizo, Sérgio Silva, Teresa Côrte-Real e Tobias Monteiro. “É uma homenagem ao legado de Carlos Avilez”, refere Cucha Carvalheiro.

Questionada sobre os 60 anos do TEC, a encenadora lembra a importância que o teatro independente teve. “O Carlos Avilez trouxe para Portugal autores que não eram normalmente representados, como o Jean Genet ou o Fernando Arrabal, trabalhando com os melhores atores das sucessivas épocas e, além disso, criou uma escola profissional que tem dado ótimos atores e atrizes no panorama teatral português”.

“O Amansar da Fera” de William Shakespeare vai estar em cena no Teatro Mirita Casimiro até 14 de dezembro, de quarta a sábado às 21h00, domingo às 16h. Dia 29 de novembro há sessão com língua gestual portuguesa.