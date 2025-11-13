Um "Big Brother" pode ajudar a eficiência dos hospitais? Na Irlanda, acreditam que sim

É quase como criar um “Big Brother” nos blocos operatórios. Não para apanhar conversas indiscretas entre médicos ou mexericos hospitalares, mas sim para recolher informações que possam ajudar a gerir de forma eficiente os recursos, desde materiais a humanos.

A ideia surgiu de uma irlandesa, mas que estava com a cabeça noutras geografias, algumas mais perto (como o Reino Unido), outras mais longe, exemplo dos Estados Unidos. O certo é que não é só em Portugal que os hospitais lidam com serviços encerrados, longas filas de espera para cirurgias ou dificuldade em atrair profissionais.

Niamh Donnelly não se contentou com o argumento do envelhecimento da população e, por isso, pegou numa ponta do problema e tentou resolvê-lo. Será que os enfermeiros e médicos podiam ser mais eficientes nas cirurgias? A resposta é “sim”, mas precisam de ajuda.

“Em cada bloco operatório, colocamos um sensor com inteligência artificial que monitoriza continuamente o trabalho. O sistema avançado de visão computacional é capaz de prever com precisão quando a cirurgia passará para a etapa seguinte. Além disso, funciona como um controlador de tráfego aéreo, enviando alertas em tempo real para as equipas, informando-os exatamente onde e quando precisam de estar”, assinalou, num “pitch” de apresentação de cinco minutos na Web Summit, da sua start-up Akara Robotics.