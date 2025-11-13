Ouvir
Vencedores dos Grammy Latinos conhecidos esta noite com Camané e Janeiro nomeados

13 nov, 2025 - 05:30 • Lusa

Camané já tinha estado nomeado para os Grammy Latino em 2020, juntamente com o pianista Mário Laginha. Para Janeiro, esta é uma estreia.

A+ / A-

Os prémios de música Grammy Latinos são entregues na noite desta quinta-feira, em Las Vegas, nos Estados Unidos, madrugada de sexta-feira, na Europa, e entre os nomeados estão os músicos portugueses Camané e Janeiro, com álbuns que editaram no ano passado.

O fadista Camané está nomeado com o álbum “Ao vivo no CCB - Homenagem a José Mário Branco”, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, enquanto Janeiro é candidato ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, com o disco “Fugacidade”.

Camané já tinha estado nomeado para os Grammy Latino em 2020, juntamente com o pianista Mário Laginha, com o álbum “Aqui está-se sossegado”, a partir do repertório de fado.

Para Janeiro, esta é uma estreia nas nomeações nos Grammy Latinos, às quais chega com o terceiro de originais a solo.

A 26.ª edição dos Grammy Latino é liderada pelo músico porto-riquenho Bad Bunny, com 12 nomeações, pelo álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF)”.

Bad Bunny atuará em Portugal a 26 e 27 de maio de 2026, no Estádio da Luz, em Lisboa, e estes concertos fazem parte de uma digressão internacional dedicada àquele álbum.

O músico é candidato em categorias como Melhor Álbum do Ano ou Melhor Gravação e Canção do Ano, nestes casos com uma dupla nomeação em cada com as músicas “Baile Inolvidable” e “DTmF”.

Da lista de nomeados dos Grammy Latinos destaque ainda para a artista trans brasileira Liniker, que soma seis nomeações com o álbum “Caju”.

Liniker, que em 2022 foi a primeira mulher trans a vencer um Grammy Latino, atua a 10 de outubro na Meo Arena, em Lisboa, e no dia seguinte no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

