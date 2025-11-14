"Brick World": Mundo LEGO pode ser visitado no Porto

Andreia Esteves acredita que esta é uma exposição especialmente para famílias. A coordenadora descreve o local como “ideal para um dia chuvoso”. “Temos uma surpresa fantástica no final, onde as crianças podem brincar e fazer as suas próprias construções e por si só isto já é muito apelativo para os pais em dias chuvosos como os de inverno”.

À Renascença a coordenadora da exposição, Andreia Esteves, explicou como tudo começou: “Surgiu de uma oportunidade que percebemos em março, quando o primeiro Brick Market aqui no WOW, que havia muita expectativa, se haviam peças, se havia uma espécie de exposição com os colecionadores e com as pessoas que fazem o Brick Market normalmente. E de facto percebemos que haveria talvez uma oportunidade de criar aqui uma exposição no Museu Atkinson.”

Aberta ao público até 22 de fevereiro de 2026, a exposição está dividia em sete temas: desde uma recriação de monumentos icónicos da cidade do Porto, a Magia do Natal, a temática dos castelos, o mundo dos Piratas, os filmes dos anos 80 e 90, o universo da Guerra das Estrelas e o imaginário cinematográfico do Batman.

O Museu Atkinson volta a abrir portas, desta vez, para receber uma exposição temporária. A “Brick World” é composta por mais de 130 conjuntos de peças LEGO de sete colecionadores portugueses.

São setes os colecionadores que fazem parte desta mostra, desde associações a colecionadores individuais. Custódio Freitas é o responsável por todas as criações relativas à cidade do Porto e contou à Renascença como é que surgiu esta paixão na sua vida.

“Quando eu tinha cerca de cinco anos, o meu padrinho deu-me o primeiro conjunto de LEGO, ainda era em madeira, e logo de seguida os meus pais começaram a me oferecer uma caixinha de longe a longe, não era todos os dias, como eu gostaria, mas no aniversário ganhava sempre uma caixa de Lego, a partir daí, sempre tive o LEGO na minha vida”, partilha o fã dos blocos coloridos.

Responsável por várias peças que estão em exposição no museu, Custódio Freitas explica: “há projetos que eu começo e só ao fim de três anos é que eu começo, na realidade, a construí-lo” e que depois de começar a construir demora cera de um ano a ter o projeto pronto. À exceção da Sé do Porto, que demorou dois anos, o colecionador diz que “foi o projeto maior que eu fiz até hoje, com cerca de 130 mil peças”.

Custódio Freitas acrescenta que o que mais o “gratifica é saber que as minhas peças, em vez de estarem em casa, fechadas em caixas, como estiveram nos últimos meses, ou algumas há dois anos, estão expostas aqui, onde as pessoas podem ver e apreciar o trabalho que eu tive até hoje”.

“A parte mais agradável, é quando nós expomos e ouvimos as pessoas a comentar que está bonito, que está espetacular”, remata o colecionador.