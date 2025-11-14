Ouvir
Euromilhões: veja a chave desta sexta-feira

14 nov, 2025

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 123 milhões de euros.

A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 14 de novembro de 2025, é composta pelos números 9 - 26 - 27 - 45 e 48 e pelas estrelas 8 e 9.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 123 milhões de euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

