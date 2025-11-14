George Clooney examina o preço da fama extrema no novo filme "Jay Kelly"

O preço de ser um ator muito famoso em todo o mundo e trocar a família pelo estrelato é o foco do novo filme protagonizado por George Clooney, que interpreta o personagem principal em "Jay Kelly", em estreia nos cinemas norte-americanos esta quinta-feira, antes da sua estreia global na Netflix a 5 de dezembro.

A fama do ator que dá nome ao filme é similar à de George Clooney na vida real, mas o veterano de Hollywood não viu mais nenhum paralelo entre eles, segundo disse numa conferência de imprensa em Los Angeles em que a Lusa participou.

"As pessoas dizem-me que é como fazer o papel de mim próprio, mas eu não tenho os arrependimentos que este tipo tem", afirmou Clooney. "Os meus filhos ainda gostam de mim", apontou, referenciando um dos principais desgostos de Jay Kelly no filme: a dificuldade de conexão com as filhas, para as quais foi um pai ausente por causa do trabalho como ator.

"Tenho uma vida muito diferente deste tipo, por isso não me identifico com ele", salientou, considerando que o personagem é um idiota. "A única coisa que me preocupou durante todo o processo foi: será que consigo torná-lo simpático ao fazer tudo isto?".

Com argumento e realização de Noah Baumbach para a Netflix, "Jay Kelly" examina o significado de ser uma superestrela em detrimento de ser um bom pai, bom amigo e até bom patrão.

O realizador explicou que, quando começou a escrever o filme com Emily Mortimer, a intenção era explorar o que acontece quando uma pessoa chega a um certo ponto da sua vida e reflete sobre a sua mortalidade.

"Todos nós, quando somos jovens, achamos que temos todo o tempo do mundo e fazemos escolhas com uma negociação inconsciente de que faremos outras coisas mais tarde e haverá tempo", descreveu Baumbach na conferência.