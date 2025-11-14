Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Renascença com oito nomeações para os Prémios Obciber

14 nov, 2025 - 14:22 • Daniela Espírito Santo

Na 18.ª edição dos Prémios de Ciberjornalismo, o site da RR está nomeado em seis categorias diferentes, incluindo Excelência Geral em Ciberjornalismo.

A+ / A-

A Renascença tem oito dos seus trabalhos na lista de finalistas da 18.ª edição dos Prémios de Ciberjornalismo 2025. Estes prémios, conhecidos na área como os Prémios Obciber, distinguem anualmente os principals trabalhos de ciberjornalismo desenvolvidos em Portugal.

Entre as seis categorias onde a Renascença tem trabalhos nomeados, destaca-se a nomeação para o prémio de Excelência Geral em Ciberjornalismo. Na mesma categoria estão nomeados o semanário Expresso e o jornal Público.

A Renascença está nomeada noutras cinco categorias, entre elas "Última Hora", com a cobertura da morte do Papa Francisco, "Reportagem Multimédia", com um trabalho sobre as crianças de Gaza, que estão "esfomeadas, desesperadas", mas ainda sonham "ser astronautas", e "Narrativa Sonora Digital", onde se explica "Como funciona o aluguer ilegal de contas de estafetas".

Finalmente, a Renascença é nomeada duas vezes nas categorias "Narrativa Vídeo Digital" e "Infografia Digital". Na primeira, com uma reconstituição do momento em que "o Elevador da Glória matou, contado por quem viu" e "Como se elege um Papa". Na segunda, com uma explicação sobre o que aconteceu em Hiroshima há 80 anos e outro trabalho a explicar quem era quem no Conclave, antes da nomeação do novo Papa.

Para além das categorias onde está nomeada a Renascença, existem ainda as categorias de "Ciberjornalismo de Proximidade" e "Ciberjornalismo Académico".

Os prémios de Ciberjornalismo existem desde 2008 e são uma iniciativa anual do Obciber, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Os finalistas são escolhidos por um júri e, depois de anunciados, ficam também sujeitos ao escrutínio do público, que pode votar nos trabalhos que reconhecer como os melhores em cada uma das categorias existentes.

A lista completa das nomeações para 2025 pode ser consultada aqui. A votação decorre até 16 de novembro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 14 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)