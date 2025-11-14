Renascença com oito nomeações para os Prémios Obciber

A Renascença tem oito dos seus trabalhos na lista de finalistas da 18.ª edição dos Prémios de Ciberjornalismo 2025. Estes prémios, conhecidos na área como os Prémios Obciber, distinguem anualmente os principals trabalhos de ciberjornalismo desenvolvidos em Portugal.

Entre as seis categorias onde a Renascença tem trabalhos nomeados, destaca-se a nomeação para o prémio de Excelência Geral em Ciberjornalismo, onde o site da RR compete com o semanário Expresso e o jornal Público, categoria que a RR já venceu várias vezes.

A RR está nomeada em outras cinco categorias, entre elas "Última Hora", com a cobertura da morte do Papa Francisco, "Reportagem Multimédia", com o trabalho da jornalista Catarina Santos sobre as crianças de Gaza, que estão "esfomeadas, desesperadas", mas ainda sonham "ser astronautas", e "Narrativa Sonora Digital", onde se explica "Como funciona o aluguer ilegal de contas de estafetas".

Finalmente, a Renascença é nomeada duas vezes nas categorias "Narrativa Vídeo Digital" e "Infografia Digital". Na primeira, com uma reconstituição do momento em que "o Elevador da Glória matou, contado por quem viu" e "Como se elege um Papa". Na segunda, com uma explicação sobre o que aconteceu em Hiroshima há 80 anos e outro trabalho a explicar quem era quem no Conclave, antes da nomeação do novo Papa.

Para além das categorias onde está nomeada a Renascença, existem ainda as categorias de "Ciberjornalismo de Proximidade" e "Ciberjornalismo Académico".



Os prémios de Ciberjornalismo existem desde 2008 e são uma iniciativa anual do Obciber, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Os finalistas são escolhidos por um júri e, depois de anunciados, ficam também sujeitos ao escrutínio do público, que pode votar nos trabalhos que reconhecer como os melhores em cada uma das categorias existentes.

A lista completa das nomeações para 2025 pode ser consultada aqui. A votação decorre até 16 de novembro.