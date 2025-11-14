Ricardo Araújo Pereira vai estrear-se a solo com espetáculo stand-up

O humorista Ricardo Araújo Pereira vai estrear-se no palco sozinho com o novo espetáculo "Verificando se você é humano" no MEO Arena, em Lisboa. A estreia foi anunciada esta sexta-feira e os bilhetes já estão à venda nos locais habituais para o dia 6 de junho de 2026.

Após sucessos com formatos televisivos "Gato Fedorento" e "Isto é Gozar com Quem Trabalha", o escritor, comentador e apresentador de 51 anos vai experimentar sair, por enquanto por um dia, das frequências de rádio e do televisor para uma experiência mais intimista com o público – com o registo cómico que habituou as audiências.

Vários cartazes a simular uma autenticação típica nas navegações web surgiram em vários pontos da cidade de Lisboa nesta quinta-feira. Sem mais detalhes, a mensagem e a imagem do humorista despertou curiosidade para o novo projeto divulgado esta sexta-feira.

Para já, só há uma data anunciada, mas mais de metade dos balcões já estão esgotados.

Dos bilhetes disponíveis, os preços variam entre 65€ e 80€.