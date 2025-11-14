Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

The Cure esgotam bilhetes gerais para o North Festival

14 nov, 2025 - 14:15 • João Malheiro

Mantêm-se disponíveis os bilhetes de cariz VIP.

A+ / A-

Os The Cure esgotaram os bilhetes gerais para o 7 de junho do North Festival, segundo avança fonte do evento ao "Jornal de Notícias".

Trata-se, até agora, da única confirmação do festival que se realiza no Estádio Municipal Professor Dr. José Vieira de Carvalho, na Maia.

Ainda estão disponíveis os bilhetes para a bancada VIP, que custam 120 euros, e para o camarote VIP, com um custo de 250 euros.

A banda liderada por Robert Smith sobe a palco no segundo dia do festival, 7 de junho, para um concerto que deve passar por clássicos como "Boys Don't Cry", "Just Like Heaven", "Lullaby" ou "Friday I'm In Love".

Em 2024, o grupo lançou o álbum "Songs a Los World", o primeiro disco de inéditos em 16 anos. A obra foi aclamada pela crítica e pelos fãs.

O North Festival realiza-se pela primeira vez na Cidade Desportiva da Maia. O recinto principal será o estádio da Cidade Desportiva.

O festival decorre a 6, 7 e 8 de junho.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 14 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)