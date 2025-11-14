The Cure esgotam bilhetes gerais para o North Festival

14 nov, 2025 - 14:15 • João Malheiro
Os The Cure esgotaram os bilhetes gerais para o 7 de junho do North Festival, segundo avança fonte do evento ao "Jornal de Notícias".
Trata-se, até agora, da única confirmação do festival que se realiza no Estádio Municipal Professor Dr. José Vieira de Carvalho, na Maia.
Ainda estão disponíveis os bilhetes para a bancada VIP, que custam 120 euros, e para o camarote VIP, com um custo de 250 euros.
A banda liderada por Robert Smith sobe a palco no segundo dia do festival, 7 de junho, para um concerto que deve passar por clássicos como "Boys Don't Cry", "Just Like Heaven", "Lullaby" ou "Friday I'm In Love".
Em 2024, o grupo lançou o álbum "Songs a Los World", o primeiro disco de inéditos em 16 anos. A obra foi aclamada pela crítica e pelos fãs.
O North Festival realiza-se pela primeira vez na Cidade Desportiva da Maia. O recinto principal será o estádio da Cidade Desportiva.
O festival decorre a 6, 7 e 8 de junho.