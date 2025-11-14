"Troll" agarrou Ariana Grande durante evento e acabou detido e acusado

Um homem saltou uma barreira e agarrou a atriz Ariana Grande na estreia de "Wicked: For Good", em Singapura. O autointitulado "Troll Mais Odiado" foi detido e acusado de ser uma ameaça pública.

Um vídeo mostra o australiano Johnson Wen a empurrar fotógrafos e a avançar sobre Ariana Grande, para a abraçar pela zona do pescoço de forma forçada, enquanto o elenco desfilava pela passerelle amarela rodeado de fãs. A atriz Cynthia Erivo foi vista a proteger e afastar Ariana Grande.

O homem de 26 anos tinha publicado no Instagram na quinta-feira à noite que estava "livre após ter sido preso". No entanto, na tarde de sexta-feira, foi acusado de ser uma ameaça pública por um tribunal da Singapura.

Relatos da comunicação social local indicam que Wen, que se descreve como um "Troll Mais Odiado" e não tem advogado, pretende declarar-se culpado.

Esta não é a primeira vez que invade um concerto ou um evento público. A sua página de Instagram inclui clipes a interromper outros eventos de celebridades, incluindo subir ao palco no concerto de Katy Perry, em Sydney, em junho deste ano. Fez o mesmo num concerto dos The Chainsmokers em dezembro passado. Se for considerado culpado, poderá ser multado. Os fãs tinham pedido que ele fosse preso e deportado.

Vários acusaram o australiano de "re-traumatizar" Ariana Grande, que falou da perturbação de stress pós-traumático que passou depois de um ataque suicida no final do seu concerto em Manchester em maio de 2017, que matou 22 pessoas e feriu centenas.