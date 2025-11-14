"Troll" agarrou Ariana Grande durante evento e acabou detido e acusado

14 nov, 2025 - 20:38 • Redação
Um homem saltou uma barreira e agarrou a atriz Ariana Grande na estreia de "Wicked: For Good", em Singapura. O autointitulado "Troll Mais Odiado" foi detido e acusado de ser uma ameaça pública.
Um vídeo mostra o australiano Johnson Wen a empurrar fotógrafos e a avançar sobre Ariana Grande, para a abraçar pela zona do pescoço de forma forçada, enquanto o elenco desfilava pela passerelle amarela rodeado de fãs. A atriz Cynthia Erivo foi vista a proteger e afastar Ariana Grande.
O homem de 26 anos tinha publicado no Instagram na quinta-feira à noite que estava "livre após ter sido preso". No entanto, na tarde de sexta-feira, foi acusado de ser uma ameaça pública por um tribunal da Singapura.
Relatos da comunicação social local indicam que Wen, que se descreve como um "Troll Mais Odiado" e não tem advogado, pretende declarar-se culpado.
Esta não é a primeira vez que invade um concerto ou um evento público. A sua página de Instagram inclui clipes a interromper outros eventos de celebridades, incluindo subir ao palco no concerto de Katy Perry, em Sydney, em junho deste ano. Fez o mesmo num concerto dos The Chainsmokers em dezembro passado. Se for considerado culpado, poderá ser multado. Os fãs tinham pedido que ele fosse preso e deportado.
Vários acusaram o australiano de "re-traumatizar" Ariana Grande, que falou da perturbação de stress pós-traumático que passou depois de um ataque suicida no final do seu concerto em Manchester em maio de 2017, que matou 22 pessoas e feriu centenas.
Alguns fãs também criticaram os seguranças do evento em Singapura por não estarem suficientemente atentos; enquanto outros pediram que as plataformas de redes sociais proibissem os vídeos de Johnson Wen.
Em vídeos que circulam online, Ariana Grande pareceu chocada quando foi agarrada pelo intruso. Os seus colegas Michelle Yeoh e Erivo foram vistos a confortá-la enquanto Wen era escoltado pela segurança.
Ariana Grande não se pronunciou sobre o incidente, e o resto do evento decorreu conforme planeado.
Centenas de fãs reuniram-se num mar verde e rosa na estreia de “Wicked: For Good” na região Ásia-Pacífico, num centro comercial em Singapura, incluindo alguns que aguardaram na fila durante até oito horas.
O filme, que vai ser lançado a 21 de novembro, é a segunda parte de uma adaptação em dois filmes do musical da Broadway e West End, "Wicked", que se centra na improvável amizade entre duas bruxas muito diferentes.
O primeiro “Wicked” foi o filme de maior receita em 2024, no Reino Unido, e arrecadou dez nomeações aos Óscares, vencendo dois pelos melhores figurinos e design de produção.