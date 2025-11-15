Ouvir
Totoloto: Conheça a chave com os números deste sábado

15 nov, 2025 - 22:50 • Redação

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 1,2 milhões de euros.

A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 15 de novembro de 2025 é composta pelos números 4 - 8 - 9 - 17 - 38 + Número da Sorte 2.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 1,2 milhões de euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

