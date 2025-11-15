"Where To Land" de Hal Hartley vence "Grande Prémio" do Lisboa Film Festival

O filme "Where To Land", do realizador norte-americano Hal Hartley venceu o "Grande Prémio" da edição deste ano do Leffest -- Lisboa Film Festival, que termina no domingo em Lisboa e na Amadora, anunciou este sábado a organização. Segundo a organização da 19.ª edição do Leffest, na seleção oficial em competição, o júri acentuou a "originalidade, brilhantismo e profundidade" desta "pequena joia" representada pelo filme "Where To Land", de Hal Hartley, com Bill Sage, Kim Taff, Katelyn Sparks e Robert John Burke. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O "Grande Prémio do Júri João Bénard da Costa" foi atribuído a "Miroirs No.3", de Christian Petzold, com Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt, Enno Trebs e Philip Froissant, destacado pelas suas "excelentes interpretações e enorme liberdade ao explorar um universo próximo e comovente". O júri atribuiu uma "Menção Honrosa" à obra "Silent Friend", da realizadora húngara Ildikó Enyedi, com Tony Leung Chiu-wai, Luna Wedler, Enzo Brumm e Léa Seydoux, realçando a "sua beleza e fotografia, bem como uma grande interpretação".

Outra "Menção Honrosa" foi atribuída a "In the Land of Brothers", de Raha Amirfazli e Alireza Ghasemi, interpretado por Hamideh Jafari, Bashir Nikzad e Mohammad Hosseini, com o júri a distinguir o filme do cineasta iraniano Ghasemi pelo seu "tratamento de um tema profundamente humano e pelas suas interpretações simples e autênticas". O júri da 19.ª edição do Leffest, composto por Kim Gordon, Stacy Martin, Manuel Martín Cuenca, Rodrigo Moreno e Francisco Aires Mateus, atribuiu os prémios da seleção oficial em competição. Na secção Descobertas, que apresenta olhares e percursos de realizadores pouco conhecidos do público, o "Prémio Revelação" foi para "Shadowbox", do casal indiano Tanushree Das e Saumyananda Sahi, com interpretações de Tillotama Shome, Chandan Bisht, Sayan Karmakar e Suman Saha. O júri decidiu premiar um filme centrado num subúrbio de Calcutá que "nos conduz numa viagem íntima, a de uma família confrontada com o trauma, com grande delicadeza e uma tensão contida". Ainda nesta secção, "Living the Land", do realizador chinês Huo Meng, com Wang Shang, Zhang Chuwen, Zhang Yanrong e Zhang Caixia nos principais papéis, recebeu uma "Menção Honrosa" por o júri considerar que se distingue pela forma como "constrói uma paisagem expressiva de um mundo rural em transformação". O júri da competição Descobertas foi composto por Avi Mograbi, Stéphanie Argerich, Margarida Cardoso, Alain Planès, Stephen Kovacevic e João Peste.