"Where To Land" de Hal Hartley vence "Grande Prémio" do Lisboa Film Festival

15 nov, 2025 - 23:03 • Lusa
O filme "Where To Land", do realizador norte-americano Hal Hartley venceu o "Grande Prémio" da edição deste ano do Leffest -- Lisboa Film Festival, que termina no domingo em Lisboa e na Amadora, anunciou este sábado a organização.
Segundo a organização da 19.ª edição do Leffest, na seleção oficial em competição, o júri acentuou a "originalidade, brilhantismo e profundidade" desta "pequena joia" representada pelo filme "Where To Land", de Hal Hartley, com Bill Sage, Kim Taff, Katelyn Sparks e Robert John Burke.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O "Grande Prémio do Júri João Bénard da Costa" foi atribuído a "Miroirs No.3", de Christian Petzold, com Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt, Enno Trebs e Philip Froissant, destacado pelas suas "excelentes interpretações e enorme liberdade ao explorar um universo próximo e comovente".
O júri atribuiu uma "Menção Honrosa" à obra "Silent Friend", da realizadora húngara Ildikó Enyedi, com Tony Leung Chiu-wai, Luna Wedler, Enzo Brumm e Léa Seydoux, realçando a "sua beleza e fotografia, bem como uma grande interpretação".
Watch Party
O Watch Party desta semana recebe o diretor do LE(...)
Outra "Menção Honrosa" foi atribuída a "In the Land of Brothers", de Raha Amirfazli e Alireza Ghasemi, interpretado por Hamideh Jafari, Bashir Nikzad e Mohammad Hosseini, com o júri a distinguir o filme do cineasta iraniano Ghasemi pelo seu "tratamento de um tema profundamente humano e pelas suas interpretações simples e autênticas".
O júri da 19.ª edição do Leffest, composto por Kim Gordon, Stacy Martin, Manuel Martín Cuenca, Rodrigo Moreno e Francisco Aires Mateus, atribuiu os prémios da seleção oficial em competição.
Na secção Descobertas, que apresenta olhares e percursos de realizadores pouco conhecidos do público, o "Prémio Revelação" foi para "Shadowbox", do casal indiano Tanushree Das e Saumyananda Sahi, com interpretações de Tillotama Shome, Chandan Bisht, Sayan Karmakar e Suman Saha.
O júri decidiu premiar um filme centrado num subúrbio de Calcutá que "nos conduz numa viagem íntima, a de uma família confrontada com o trauma, com grande delicadeza e uma tensão contida".
Ainda nesta secção, "Living the Land", do realizador chinês Huo Meng, com Wang Shang, Zhang Chuwen, Zhang Yanrong e Zhang Caixia nos principais papéis, recebeu uma "Menção Honrosa" por o júri considerar que se distingue pela forma como "constrói uma paisagem expressiva de um mundo rural em transformação".
O júri da competição Descobertas foi composto por Avi Mograbi, Stéphanie Argerich, Margarida Cardoso, Alain Planès, Stephen Kovacevic e João Peste.
Vaticano
Leão XIV encontrou-se com atores, diretores, cinea(...)
Na secção Encontro Internacional de Escolas de Cinema, Binete Undonque, Simão Cayatte e Roberto Turigliatto atribuíram o "Prémio de Melhor Curta-Metragem" a "Tarik", de Adem Tutic, aluno da FDA Belgrado (Sérvia).
O Leffest, que decorre desde 07 de novembro e termina no domingo, abriu a edição deste ano com duas sessões esgotadas para exibir "Father Mother Sister Brother", de Jim Jarmusch, e "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho.
O festival, fundado pelo produtor Paulo Branco, apresentou também, por exemplo, "Blue Moon", de Richard Linklater, com Ethan Hawke, "Hamnet", de Chloé Zhao, "Die my love", de Lynne Ramsay, ou "Le Mage du Kremlin", de Olivier Assayas, com Jude Law, no papel do Presidente da Rússia, Vladimir Putin.
No cinema português, o Leffest prestou homenagem à atriz portuguesa Isabel Ruth, indissociável do Novo Cinema Português, e apresentou as primeiras exibições nacionais de "As Meninas Exemplares", de João Botelho, "Entroncamento", de Pedro Cabeleira, e "Maria Vitória", de Mário Patrocínio.
Atribuídos os prémios, no último dia do Leffest voltam a ser exibidos os principais filmes distinguidos no Cinema São Jorge, mas o programa começa com uma sessão especial que assinala o 10.º aniversário da estreia de "Coração de Cão", filme de Laurie Anderson, às 10:00, no Cinema Nimas.
No São Jorge, à tarde, é exibido "Chaplin: Spirit Of The Tramp", documentário realizado por Carmen Chaplin, neta do criador de Charlot e que vai estar presente na sessão.
A 19.ª edição do Leffest decorreu este ano em várias salas de Lisboa e, pela primeira vez, da Amadora.