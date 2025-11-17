"Aquilo que não lembra a ninguém" sobre reis e rainhas de Portugal

"O livro é muito divertido e pode ser utilizado, agora no Natal, para jogar alguns jogos, um quizz, em casa com amigos e familiares”, explica Ana Margarida Oliveira. Segundo a autora, “estes textos geram perguntas muito engraçadas”.

“A Ana Margarida Rosa traz uma boa dose de loucura a tudo isto, o que torna a História divertida e diferente”, diz Ana Margarida Oliveira, que acrescenta: “Ela gosta do humor, eu gosto das intrigas da História”. As histórias do livro, advertem, “não precisam de ser lidas por ordem, porque não estão por ordem cronológica”.

Mas ambas têm um rasgado entusiasmo, um “fascínio quase infantil”, refere Ana Margarida Rosa sobre os factos da História. “Vamos à procura do que ninguém se lembra sobre rainhas que ordenaram o assassinato de irmãs ou reis que subiram ao trono aos 10 anos de idade e muitas outras coisas”, detalha Ana Margarida Oliveira.

Ana Margarida Oliveira já tinha experiência editorial. É autora de vários livros em torno de temas da História, como os Descobrimentos. A rir, na entrevista, Ana Margarida Rosa lembra que a sua colega é “uma escritora experiente”, e ela “uma viajante de primeira viagem”, nesta coisa dos livros.

“Por vezes, incluímos anedotas sobre reis, rainhas, traidores, nobres — enfim, personalidades da História portuguesa”. Foi isso que levou o editor a desafiar as duas para uma adaptação do podcast a livro.

O livro nasceu de um podcast que as duas profissionais de rádio têm na RFM . “De Maneiras Que É Assim” apresenta, todas as semanas um episódio “com o que vem à cabeça”, explica Ana Margarida Oliveira, em entrevista à Renascença .

Será que houve uma "rainha rabuda"? Ou um rei que aos 10 anos subiu ao trono? Cada uma destas é uma pergunta “que não lembra a ninguém”, mas que Ana Margarida Oliveira e Ana Margarida Rosa dão resposta no livro “Reis, Heróis e Traidores” (ed. Livros Horizonte) que lançam dia 18, em Lisboa.

“Há pessoas que ficam muito desconfortáveis quando têm de estar em silêncio, e é aí que podem encontrar episódios no livro”, diz com humor Ana Margarida Rosa. “O livro só fala de coisas de Portugal, tal como o podcast”, destaca a autora.

“Os capítulos do nosso livro têm muita intriga, drama, mas também contêm muitos factos verídicos sobre a História portuguesa. Por isso, é também uma forma divertida e descontraída de aprender, sem ser um livro didático aborrecido”, sublinha Ana Margarida Oliveira.

“Escolhemos cada história, por ser autossuficiente, e analisamo-la de uma perspetiva específica. Uma começa por exemplo com um provérbio espanhol: "nem bom vento, nem bom casamento". Outra relaciona uma expressão contemporânea como "não fazer a mínima ideia", com a questão de que tipo de rei era aquele que não fazia ideia de nada”. São exemplos elencados pelas autoras.

“Até abordamos a gastronomia”, indica Ana Margarida Oliveira, que diz que no livro explicam “a origem de determinadas receitas” de bacalhau. Mas as duas profissionais de rádio já têm mais ideias, que talvez possam vir a incluir num segundo volume.

“Estes livros são sempre bem recebidos porque, como dissemos recentemente, abordam aspetos da História portuguesa que são geralmente menos explorados nos manuais escolares tradicionais. Os factos estão lá, mas a apresentação das figuras é mais interessante”, aponta Ana Margarida Oliveira.

“Todos estes reis, rainhas, traidores, nobres e outros eram pessoas de carne e osso como nós. Viveram em tempos em que as coisas eram perfeitamente normais e faziam sentido, coisas que hoje não fazem qualquer sentido para nós. E é curioso quando olhamos para trás e vemos, por exemplo, como vendiam um palácio ou não, como serviam a comida ou como comiam com as mãos”.

A terminar, as autores mostram espanto como “ninguém tenha ainda explorado certos períodos da História para criar séries e filmes, porque é tão rica”, remata Ana Margarida Oliveira.

O livro será apresentado na terça-feira, dia 18, às 18h30, na Livraria Almedina, no Atrium Saldanha, em Lisboa pelo animador da RFM, Rodrigo Gomes.