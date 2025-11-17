Dua Lipa canta em português (e com Caetano Veloso) no Brasil

No Brasil, a cantora britânica Dua Lipa vai, ainda, passar pela cidade do Rio de Janeiro, onde fará um concerto no próximo sábado. Uma novidade desta digressão é que a artista está empenhada a replicar sucessos dos países por onde vai passar. Cantar em português poderia ser um grande desafio, mas a cantora mostrou ter estudado a lição.

Ao lado de Carlinhos Brown, cantou "Magalenha", música do também cantor brasileiro Sérgio Mendes. Depois, chamou ao palco Caetano Veloso para surpresa do público e cantaram os três "Margarida Perfumada", sucesso do grupo Timbalada.

Num concerto de respeito e celebração da cultura brasileira, Dua Lipa começou a série da América do Sul da tournée "Radical Optimism", em São Paulo, Brasil, este sábado. Com o estádio Morumbis repleto, a cantora chamou a palco Caetano Veloso e Carlinhos Brown para cantar em português.

Depois de cantar com os dois artistas ainda discursou à plateia, inteiramente em português: "Muito obrigada por estarem aqui, por todo o amor, apoio de vocês desde o primeiro dia. Desde o início, quando eu estava apenas a começar, já tinha pessoas aqui no Brasil a torcer por mim e isso trouxe-me até este momento. Algumas dessas pessoas estão aqui, hoje, ao meu lado. E isso significa muito para mim. Eu vim aqui sentir essa paixão e pensar 'esse povo lindo'. É essa adrenalina que não vai embora".

O seu concerto gerou um debate entre fãs sobre como o Brasil costuma receber atuações menos produzidas de artistas estrangeiros. Dua Lipa mostrou que a sua tournée não teria isso, com uma estrutura completa e respeito ao público, a artista reforçou que a América Latina merece o mesmo padrão de performances que os grandes palcos da Europa e dos Estados Unidos.

A digressão da cantora pop é dedicada ao terceiro álbum de estúdio da cantora, mas não deixa de fora alguns dos seus maiores sucessos, como é o caso de "New Rules", "Don't Start Now", "Physical", entre outros.