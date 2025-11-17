Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 17 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Laura Carreira conquista dois BAFTA escoceses por filme "On Falling"

17 nov, 2025 - 07:24 • Lusa

A longa-metragem teve produção luso-britânica pela BRO Cinema e pela Sixteen Films e explora questões sobre precariedade laboral e solidão, tendo já feito o circuito de vários festivais internacionais.

A+ / A-

A realizadora portuguesa Laura Carreira foi duplamente distinguida nos prémios BAFTA da Escócia deste domingo com o prémio de Melhor Argumento de Cinema e Televisão e o seu filme, "On Falling", considerado o Melhor Filme de Ficção.

Além dos conhecidos prémios BAFTA nacionais, entregues em fevereiro, a Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão também reconhece talentos locais com cerimónias independentes na Escócia (BAFTA Scotland) e no País de Gales (BAFTA Cymru).

A cerimónia que decorreu em Glasgow premiou 16 categorias, cujos resultados foram partilhados nas redes sociais da organização.

On Falling é a primeira longa-metragem de Laura Carreira, uma realizadora portuguesa que vive e trabalha há mais de uma década no Reino Unido e que é autora ainda das curtas-metragens Red Hill (2018) e The Shift (2020).

A longa-metragem teve produção luso-britânica pela BRO Cinema e pela Sixteen Films e explora questões sobre precariedade laboral e solidão, tendo já feito o circuito de vários festivais internacionais.

Em 2024, Laura Carreira venceu um prémio de realização no festival de San Sebastián (Espanha) e o filme foi distinguido no Festival de Cinema de Londres com o Prémio de Primeira Longa-Metragem.

A atriz Joana Santos, protagonista da obra, foi distinguida no Festival Internacional de Cinema de Salónica, na Grécia, pela prestação no filme.

On Falling segue os passos de Aurora, uma jovem portuguesa emigrada na Escócia, que tem um emprego precário e profundamente desumanizado num armazém, e que enfrenta dificuldades em subsistir e em socializar, numa casa partilhada com outros imigrantes.

Nascida no Porto em 1994, Laura Carreira vive desde os 18 anos em Edimburgo, na Escócia, onde se licenciou em realização de cinema e onde trabalha desde então.

On Falling é a primeira longa-metragem de ficção, numa coprodução entre Portugal e o Reino Unido, e foi rodada na Escócia com atores profissionais e amadores.

Anteriormente, Laura Carreira dirigiu as curtas Red Hill (2018) e The Shift (2020), que também abordam questões ligadas ao trabalho e à precariedade.

Laura Carreira está também nomeada para Melhor Argumento, Melhor Realizador, Melhor Novo Realizador e Melhor Novo Argumentista dos Prémios do Cinema Independente Britânicos (BIFA na sigla inglesa), cujos vencedores serão anunciados a 30 de novembro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 17 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos