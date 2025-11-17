Plástico equivalente a três cubos de açúcar é suficiente para uma ave marinha morrer

17 nov, 2025 - 23:08 • Redação
Um volume de plástico equivalente a três cubos de açúcar é suficiente para morrer uma ave marinha comum, como uma gaivota, confirmou o estudo da publicação cientifica "Proceedings of the National Academy of Sciences" divulgado esta segunda-feira. Quando tartarugas, aves e mamíferos marinhos ingerem plástico, essa substância aloja-se no intestino do animal e aumenta as probabilidades de morte.
Ao estudar mais de dez mil autopsias da vida selvagem marinha, os investigadores perceberam que "a dose letal é muito menor do que se pensa – o que é preocupante se considerarmos que mais do que o equivalente a um camião do lixo de plásticos entra no oceano a cada minuto", garantiu a autora principal do estudo, Erin Murphy.
Um em cada cinco dos animais autopsiados tinha ingerido plásticos, na sua maioria, de tipos variados.
Se tais quantidades podem constituir uma "dose fatal" para um papagaio-do-mar por exemplo, outras espécies da vida marinha de maiores portes têm de ingerir porções superiores.
Por exemplo, ingerir plástico equivalente a duas bolas de ténis mata tartarugas marinhas e correspondente a uma bola de futebol mata mamíferos marinhos como a toninha-comum, um mamífero da família das baleias com não mais do que um metro e meio de comprimento.
Estes casos de ingestão de plástico por estas espécies marinhas representam uma probabilidade de 90% de mortalidade. O estudo relembra, por isso, que o plástico é perigoso tanto para animais de porte pequeno ou grande no mar ou rio.
Quase metade (47%) das tartarugas, um terço (35%) das aves marinhas e 12% dos mamíferos marinhos tinham plásticos no sistema digestivo no momento da morte, segundo o que o estudo apurou.
"Sabemos há muito tempo que criaturas oceânicas de todas as formas e tamanhos estão a ingerir plásticos; o que quisemos compreender foi quanta quantidade é demais", afirmou Erin Murphy.
De acordo com o estudo, a borracha e os plásticos rígidos são especialmente mortais para as aves marinhas, enquanto os plásticos rígidos e flexíveis são letais para as tartarugas marinhas. Já os plásticos flexíveis e equipamentos de pesca para os mamíferos marinhos.
Quase metade dos animais autopsiados estão na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).
O estudo analisou apenas os impactos da ingestão de macroplásticos (maiores do que cinco milímetros). Ou seja, não contabilizou a morte por emaranhamento nem a ingestão de microplásticos.
A diretora da organização norte-americana "Ocean Conservancy", Anja Brandon, apelou ainda no mesmo estudo para o voluntariado na recolha de lixo nas praias. "Quando apanha apenas algumas peças de plástico, está-se a ajudar a proteger a vida de um animal marinho. E quando todos limpamos juntos, ajudamos a proteger inúmeras vidas."