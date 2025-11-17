Plástico equivalente a três cubos de açúcar é suficiente para uma ave marinha morrer

Um volume de plástico equivalente a três cubos de açúcar é suficiente para morrer uma ave marinha comum, como uma gaivota, confirmou o estudo da publicação cientifica "Proceedings of the National Academy of Sciences" divulgado esta segunda-feira. Quando tartarugas, aves e mamíferos marinhos ingerem plástico, essa substância aloja-se no intestino do animal e aumenta as probabilidades de morte.

Ao estudar mais de dez mil autopsias da vida selvagem marinha, os investigadores perceberam que "a dose letal é muito menor do que se pensa – o que é preocupante se considerarmos que mais do que o equivalente a um camião do lixo de plásticos entra no oceano a cada minuto", garantiu a autora principal do estudo, Erin Murphy.

Um em cada cinco dos animais autopsiados tinha ingerido plásticos, na sua maioria, de tipos variados.

Se tais quantidades podem constituir uma "dose fatal" para um papagaio-do-mar por exemplo, outras espécies da vida marinha de maiores portes têm de ingerir porções superiores.

Por exemplo, ingerir plástico equivalente a duas bolas de ténis mata tartarugas marinhas e correspondente a uma bola de futebol mata mamíferos marinhos como a toninha-comum, um mamífero da família das baleias com não mais do que um metro e meio de comprimento.



Estes casos de ingestão de plástico por estas espécies marinhas representam uma probabilidade de 90% de mortalidade. O estudo relembra, por isso, que o plástico é perigoso tanto para animais de porte pequeno ou grande no mar ou rio.