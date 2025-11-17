Ouvir
Tom Cruise e Dolly Parton recebem Óscar honorário

17 nov, 2025 - 09:25 • João Malheiro

Ator homenageado pela Academia norte-americana aos 63 anos, por uma carreira recheada de êxitos de bilheteira e grandes interpretações em filmes de autor.

Tom Cruise recebeu este domingo um Óscar honorário em reconhecimento de uma carreira de 45 anos em que brilhou quer em filmes de autor, quer em grandes êxitos de bilheteira.

O ator, que nunca ganhou um Óscar competitivo, apesar de ter sido nomeado cinco vezes - quatro como intérprete e uma como produtor - recebeu a estatueta honorária no mesmo ano em que lançou "Missão: Impossível: O Ajuste de Contas Final", que poderá ser mesmo o último capítulo nesta saga de filmes de ação.

Antes de ser chamado a palco, Cruise foi introduzido por Alejandro González Iñárritu, realizador que vai lançar uma longa-metragem com o ator no papel principal, para o ano. O cineasta destacou que o talento de Tom Cruise vai muito para lá das acrobacias perigosas que executa.

Por sua vez, depois de receber o Óscar honorário, o artista de 63 anos falou da sua paixão pela sétima arte: "O Cinema não é o que faço. É quem sou", afirmou.

Cruise prometeu, ainda, que "fará de tudo" para apoiar a indústria cinematográfica e as novas vozes artísticas que surgem todos os dias. "Espero fazê-lo sem partir muitos ossos", brincou.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas norte-americana também honrou a música Dolly Parton. Com uma carreira de sete décadas, tem 49 álbuns de estúdio e mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo, protagonizando ainda filmes como "Nine to Five" e "Steel Magnolias".

Recebeu duas nomeações para os Óscares na categoria de Canção Original por "Nine to Five" e por "Travelin" Thru", de "Transamerica".

A entrega das estatuetas na gala Prémio Governador da Academia distinguiu, ainda, Debbie Allen, que coreografou a cerimónia dos Óscares sete vezes, além de filmes como "Esqueça Paris", "A Jazzman"s Blues" e "The Six Triple Eight", e o designer Wynn Thomas que trabalhou com Spike Lee em obras como "Faz a Coisa Certa", "Malcolm X" e "Destacamento Blood".

