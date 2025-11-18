Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ataque informático à OesteCIM afeta plataformas digitais dos municípios do Oeste

18 nov, 2025 - 15:39 • Lusa

A Comunidade Intermunicipal do Oeste foi alvo de um ataque informático, já sob investigação, que afetou serviços e plataformas digitais desta entidade e de vários dos 12 concelhos do Oeste.

A+ / A-

A Comunidade Intermunicipal do Oeste foi alvo de um ataque informático, já sob investigação, que afetou serviços e plataformas digitais desta entidade e de vários dos 12 concelhos do Oeste, disse à Lusa o secretário executivo da OesteCIM.

"O nível de impacto nos diversos municípios ainda está a ser avaliado", disse à Lusa Paulo Simões, confirmando que a OesteCIM "foi alvo de um cibercrime que está a ser investigado pelas entidades competentes".

Em comunicado enviado à Lusa, a OesteCIM informou que "se encontra a enfrentar uma disrupção na sua infraestrutura tecnológica na sequência de um cibercrime ocorrido no dia 16 de novembro".

Por este motivo, estão, "preventivamente, indisponíveis diversos serviços e plataformas digitais da OesteCIM e dos municípios do Oeste, o que poderá ter impacto direto na atividade de várias entidades públicas e privadas".

Questionado pela Lusa, Paulo Simões não especificou quais os serviços, e em que grau, foram afetados nos 12 municípios que integram a OesteCIM: Alcobaça, Caldas da Rainha, Óbidos, Bombarral, Peniche e Nazaré, no distrito de Leiria, e Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

No comunicado, a OesteCIM refere que "foram ativados de imediato os protocolos de segurança previstos para resposta a este tipo de incidentes, com o objetivo de restabelecer a normalidade de todas as operações com a máxima brevidade possível".

O processo está a ser conduzido em articulação com o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e demais autoridades nacionais competentes em matéria de cibercrime, informou a entidade a OesteCIM, apelando à "compreensão de todos os cidadãos e entidades parceiras durante este período".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?