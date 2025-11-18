Ouvir
Euromilhões: veja a chave desta terça-feira

18 nov, 2025 - 20:26 • Redação

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 135 milhões de euros.

A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 18 de novembro de 2025, é composta pelos números 2 - 4 - 15 - 21 e 48 e pelas estrelas 6 e 12.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 135 milhões de euros.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

