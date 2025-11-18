Paul McCartney lança faixa silenciosa em protesto contra projeto de IA

A lenda da música britânica Paul McCartney vai lançar uma faixa silenciosa em dezembro, por ocasião da reedição de um álbum, também silencioso, em protesto contra um projeto de lei sobre inteligência artificial que enfraquece os direitos de autor.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A faixa de McCartney, intitulada "(Bonus Track)", a primeira em cinco anos, é uma gravação de um "estúdio vazio", apresentando uma sucessão de ruídos e cliques de fita magnética, com a duração de dois minutos e 45 segundos.

Esta iniciativa coincide com o relançamento do álbum silencioso "Is This What We Want", com artistas como Hans Zimmer e Kate Bush.

Mais de mil artistas, incluindo Annie Lennox, Damon Albarn, Jamiroquai e Max Richter, colaboraram neste álbum silencioso, com lançamento previsto para fevereiro de 2025, que insta o governo britânico a "não legalizar a pilhagem da música em benefício das empresas de IA".

"O álbum apresenta gravações feitas em estúdios e salas de concertos vazias, ilustrando o impacto que acreditamos que as propostas do governo teriam no sustento dos músicos", afirmaram.

Apenas mil cópias em vinil serão editadas, acrescentaram.

O ex-Beatle, de 83 anos, já tinha assinado, juntamente com outros 400 artistas, incluindo Elton John, Coldplay e Dua Lipa, uma carta aberta que apelava ao Governo para proteger a indústria musical britânica.

O Governo trabalhista está a pressionar por um projeto de lei, com previsão de ser apresentado em 2026, que criaria uma exceção à lei de direitos de autor para facilitar a utilização de conteúdo criativo na formação de modelos de IA.

Estas empresas tecnológicas já não precisariam de obter permissão dos autores nem de lhes pagar, uma medida que irritou a indústria musical.

De acordo com um inquérito a artistas e produtores realizado pela UK Music, publicado na passada quarta-feira, dois em cada três inquiridos acreditam que a IA representa uma ameaça às suas carreiras.

Mais de nove em cada dez pessoas querem que a sua imagem e voz sejam protegidas e também exigem ser compensadas pelas empresas de IA que utilizam as suas criações.