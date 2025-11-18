Português ganha segundo prémio do Euromilhões

Um apostador com boletim registado em Portugal ganhou o segundo prémio do Euromilhões desta terça-feira, 18 de novembro.

Ao acertar em cinco números e uma estrela, vai arrecadar 122 mil euros.

Ninguém acertou no primeiro prémio. Na próxima sexta-feira, está em jogo um jackpot estimado de 150 milhões de euros.

A chave do concurso do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 2 - 4 - 15 - 21 e 48 e pelas estrelas 6 e 12.



Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.