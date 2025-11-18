Ouvir
Renascença distinguida com quatro prémios de Ciberjornalismo

18 nov, 2025 - 14:08 • Ana Fernandes Silva

As distinções foram para as categorias de Infografia Digital e Reportagem Multimédia pelo público e Narrativa Vídeo Digital, tanto pelo público, como pelo júri.

A+ / A-

A Renascença foi distinguida, esta terça-feira, com quatro prémios de Ciberjornalismo nas Jornadas ObCiber organizadas, pelo Observatório de Ciberjornalismo da Universidade do Porto.

As distinções foram para as categorias de Infografia Digital e Reportagem Multimédia pelo público e Narrativa Vídeo Digital, tanto pelo público, como pelo júri.

Na entrega esteve presente a editora de multimédia da Renascença. Catarina Santos realça a importância do reconhecimento, mas sublinha que os prémios não são orientadores do trabalho jornalístico.

Os quatro prémios para a Renascença foram recebidos esta manhã na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Reveja os trabalhos premiados da Renascença:

- Crianças de Gaza "estão esfomeadas, desesperadas", mas ainda sonham "ser astronautas"

- Hiroshima, 80 anos depois: Como a bomba atómica dizimou uma cidade e mudou o mundo num piscar de olhos?

- Como se elege um Papa?

