Renascença distinguida com quatro prémios de Ciberjornalismo

18 nov, 2025 - 14:08 • Ana Fernandes Silva
A Renascença foi distinguida, esta terça-feira, com quatro prémios de Ciberjornalismo nas Jornadas ObCiber organizadas, pelo Observatório de Ciberjornalismo da Universidade do Porto.
As distinções foram para as categorias de Infografia Digital e Reportagem Multimédia pelo público e Narrativa Vídeo Digital, tanto pelo público, como pelo júri.
Na entrega esteve presente a editora de multimédia da Renascença. Catarina Santos realça a importância do reconhecimento, mas sublinha que os prémios não são orientadores do trabalho jornalístico.
Os quatro prémios para a Renascença foram recebidos esta manhã na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Reveja os trabalhos premiados da Renascença:
- Crianças de Gaza "estão esfomeadas, desesperadas", mas ainda sonham "ser astronautas"
- Hiroshima, 80 anos depois: Como a bomba atómica dizimou uma cidade e mudou o mundo num piscar de olhos?