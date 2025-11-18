Robbie Williams perde parte da visão por usar medicamentos para emagrecer

O cantor britânico Robbie Williams, de 51 anos, revelou que está a enfrentar problemas de visão que atribui às injeções de Mounjaro, medicamento utilizado para a perda de peso.

Em entrevista ao jornal britânico The Sun, o artista confessou que “há algum tempo que vejo embaçado, e está cada vez pior. Não acho que seja por causa da idade; acho que são as injeções”.

Williams contou que, recentemente, durante um jogo de futebol americano, mal conseguiu distinguir os jogadores: “Eram apenas manchas borradas no campo verde à minha frente”.

O cantor recordou também dificuldades durante os seus concertos revelando que cantou “She’s The One para uma rapariga”, mas teve “sérias dificuldades em ver o rosto dela”.

O artista foi um dos primeiros a recorrer ao Mounjaro, cujo princípio ativo é a tirzepatida, indicado para diabetes tipo 2 e obesidade. O medicamento ajuda a controlar a glicose e reduz o apetite, favorecendo a perda de peso.

Apesar dos resultados positivos na sua saúde física e mental, Robbie admite estar preocupado com possíveis efeitos adversos.

"É claro que é preocupante e quero alertar as pessoas que estão a ler isto para os potenciais riscos”, afirmou.

Nesta entrevista ao The Sun, Robbie Williams explicou ainda que chegou a consultar um oftalmologista e que recebeu a prescrição para novos óculos, mas que a sua visão não melhorou.