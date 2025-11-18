Ouvir
  • 19 nov, 2025
Snow Patrol, Ornatos Violeta e Mogwai juntam-se ao cartaz do North Festival

18 nov, 2025 - 23:50 • Redação

Três bandas anunciadas esta terça-feira juntam-se aos britânicos The Cure, a banda cabeça de cartaz do festival de música.

Snow Patrol, Ornatos Violeta e Mogwai são as novas confirmações da próxima edição do North Festival, na Cidade Desportiva da Maia, no Porto. Três bandas anunciadas juntam-se aos britânicos The Cure, a banda cabeça de cartaz do festival de música.

O evento vai acontecer entre 5 e 7 de junho de 2026. O dia 6 de junho ainda não tem qualquer nome publicado.

Após fazer história na Alfândega do Porto e em Serralves, o alinhamento de rock tem na cidade de Maia a nova casa do festival.

A estreia do festival, a 5 de junho, vai arrancar com a banda Snow Patrol com sons alternativos ao rock tradicional, bem como o quarteto de São João da Madeira, Porto, Ornatos Violeta.

The Cure esgotam bilhetes gerais para o North Festival

Mantêm-se disponíveis os bilhetes de cariz VIP.

O último dia do festival, 7 de junho, conta com os antecipados The Cure e os escoceses Mogwai.

O bilhete diário para o relvado custa, por enquanto, 55 euros, e já está esgotado no terceiro dia. Já os lugares na bancada ou pelo camarote VIP já sobem, respetivamente, para os 120 e os 250 euros.

  • 19 nov, 2025
