Snow Patrol, Ornatos Violeta e Mogwai juntam-se ao cartaz do North Festival

Snow Patrol, Ornatos Violeta e Mogwai são as novas confirmações da próxima edição do North Festival, na Cidade Desportiva da Maia, no Porto. Três bandas anunciadas juntam-se aos britânicos The Cure, a banda cabeça de cartaz do festival de música.

O evento vai acontecer entre 5 e 7 de junho de 2026. O dia 6 de junho ainda não tem qualquer nome publicado.

Após fazer história na Alfândega do Porto e em Serralves, o alinhamento de rock tem na cidade de Maia a nova casa do festival.



A estreia do festival, a 5 de junho, vai arrancar com a banda Snow Patrol com sons alternativos ao rock tradicional, bem como o quarteto de São João da Madeira, Porto, Ornatos Violeta.