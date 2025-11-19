"As Sombras das Árvores do Inverno" é um grito de revolta contra as "opiniões generalizadas"

A vencedora do Prémio LeYa 2025, Carla Pais, confessa, esta quarta-feira, estar "em choque" com a distinção ao seu romance "As Sombras das Árvores no Inverno".

"A minha primeira reação foi chorar. Portanto, isso poderá querer dizer tudo de como eu me sinto neste momento", descreve a escritora à Renascença.

A obra, explica a autora, é um grito de revolta contra a generalização de opiniões que aconteceu durante os anos 2015 e 2018, resultante da ascensão do terrorismo e a consequente crise dos refugiados que afetou toda a Europa, com especial foco em França, onde vive a autora.

"As opiniões que se geram à minha volta são completamente generalizadas. Dizemos que são todos terroristas. Eu não consigo aceitar aquilo", recorda.

No meio do "fenómeno inquietante de famílias completamente normais, que educam os seus filhos sob a religião católica, e que estão a perder esses filhos para as lutas jihadistas", a autora diz querer perceber "onde ficava o amor".

"O que podem encontrar da Carla neste livro é a minha constante e permanente inconformidade com as opiniões generalizadas. Quando falamos de pessoas, falamos de um indivíduo que é único", termina.

A obra será publicada pela LeYa nos primeiros meses de 2026. O prémio foi criado em 2008, com “o objetivo de distinguir um romance inédito escrito em língua portuguesa, com o valor pecuniário de 50 mil euros, sendo o maior prémio literário para romances inéditos".