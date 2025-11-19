Ouvir
Carla Pais é a vencedora do Prémio LeYa 2025

19 nov, 2025 - 12:16 • Maria João Costa

“A Sombra das Árvores no Inverno” é o livro vencedor, por unanimidade, da 14ª. Edição do Prémio LeYa. A vencedora que vive em Paris é já autora de outros livros como “Mea Culpa” e “Um Cão Deitado à Fossa”. É a segunda mulher a vencer o LeYa.

“É uma escrita soberba” diz Manuel Alegre, o presidente do júri do Prémio LeYa que foi hoje atribuído a Carla Pais com o livro “A Sombra das Árvores no Inverno”. “Li duas vezes, porque fiquei tão surpreendido com a riqueza da escrita que se vê que é de alguém com ofício”, explicou Alegre.

O livro foi selecionado entre 1460 exemplares que este ano se apresentaram a concurso, de 22 países. São números superiores aos do ano passado que nas palavras de Ana Rita Bessa – CEO do Grupo Leya – espelham “o orgulho no alcance e pegada que o Prémio Leya vai deixando”.

O livro que venceu por unanimidade é, segundo o júri, “de uma grande elegância de escrita” e com um enredo com personagens mergulhadas em “situações problemáticas e convulsas de candente atualidade na Europa, sobretudo decorrentes da imigração oriunda de África e do Próximo Oriente – oscilando entre a integração e a rejeição”, leu Manuel Alegre.

No final do anúncio Manuel Alegre explicou que “a história passa-se entre três famílias, uma que vive no Mali que acaba por ser vítima do terrorismo e duas que vivem em França e que vêm à procura da Liberdade, Igualdade e Fraternidade e encontram a exclusão, a rejeição, a dificuldade apesar dos esforços da segurança social francesa para integrar as pessoas”.

“É um grande romance de língua portuguesa e um bom romance europeu. Se fosse escrito em língua francesa estou convencido que poderia concorrer e ganhar qualquer um dos grandes prémios literários franceses” indicou Manuel Alegre.

Questionado sobre se o facto da autora ser emigrada possa ter contribuído para a escrita do romance, Alegre admite que sim, mas sublinha no entanto que “o que interessa é que tem um grande talento”.

O livro será publicado com a chancela LeYa nos primeiros meses de 2026. Carla Pais é já uma autora experiente. Esta portuguesa vive em França, em Paris. Nascida em 1979 é autora do livro “Mea Culpa” que foi finalista do Prémio APE 2018 e autora, entre outros do livro “Um Cão Deitado à Fossa”. É a segunda mulher a vencer o Prémio LeYa depois de Gabriela Ruivo Trindade.

[Notícia atualizada às 13h29 de 19 de novembro de 2025 com mais detalhes]

