Carla Pais é a vencedora do Prémio LeYa 2025

O livro que venceu por unanimidade é, segundo o júri, “de uma grande elegância de escrita” e com um enredo com personagens mergulhadas em “situações problemáticas e convulsas de candente atualidade na Europa, sobretudo decorrentes da imigração oriunda de África e do Próximo Oriente – oscilando entre a integração e a rejeição”, leu Manuel Alegre.

O livro foi selecionado entre 1460 exemplares que este ano se apresentaram a concurso, de 22 países. São números superiores aos do ano passado que nas palavras de Ana Rita Bessa – CEO do Grupo Leya – espelham “o orgulho no alcance e pegada que o Prémio Leya vai deixando”.

“É uma escrita soberba” diz Manuel Alegre, o presidente do júri do Prémio LeYa que foi hoje atribuído a Carla Pais com o livro “A Sombra das Árvores no Inverno”. “Li duas vezes, porque fiquei tão surpreendido com a riqueza da escrita que se vê que é de alguém com ofício”, explicou Alegre.

No final do anúncio Manuel Alegre explicou que “a história passa-se entre três famílias, uma que vive no Mali que acaba por ser vítima do terrorismo e duas que vivem em França e que vêm à procura da Liberdade, Igualdade e Fraternidade e encontram a exclusão, a rejeição, a dificuldade apesar dos esforços da segurança social francesa para integrar as pessoas”.

“É um grande romance de língua portuguesa e um bom romance europeu. Se fosse escrito em língua francesa estou convencido que poderia concorrer e ganhar qualquer um dos grandes prémios literários franceses” indicou Manuel Alegre.

Questionado sobre se o facto da autora ser emigrada possa ter contribuído para a escrita do romance, Alegre admite que sim, mas sublinha no entanto que “o que interessa é que tem um grande talento”.

O livro será publicado com a chancela LeYa nos primeiros meses de 2026. Carla Pais é já uma autora experiente. Esta portuguesa vive em França, em Paris. Nascida em 1979 é autora do livro “Mea Culpa” que foi finalista do Prémio APE 2018 e autora, entre outros do livro “Um Cão Deitado à Fossa”. É a segunda mulher a vencer o Prémio LeYa depois de Gabriela Ruivo Trindade.

