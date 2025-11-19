Casa Branca divulga primeiras imagens de Ronaldo com Trump

19 nov, 2025 - 15:51 • Redação
Cristiano Ronaldo e Donald Trump aparecem pela primeira vez juntos num vídeo divulgado esta quarta-feira pela Casa Branca. As imagens, breves, mostram os dois a caminharem num dos corredores do edifício governamental norte-americano, com os dois a sorrirem durante a visita oficial do futebolista português aos EUA.
Nas imagens divulgadas pelas redes sociais de ambos e replicadas pela própria Casa Branca, vê-se Ronaldo a caminhar pelos corredores ao lado de Trump, com Georgina Rodríguez também presente, embora parcialmente fora do enquadramento. O momento surge após o jantar oferecido por Trump ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, evento que reuniu várias figuras internacionais, incluindo Elon Musk.
A aproximação entre os dois não é surpreendente: recentemente, Ronaldo admitiu querer conhecer o Presidente dos EUA. “É uma das pessoas que quero conhecer. Gostava de ter uma boa conversa com ele. É alguém de quem gosto mesmo porque é uma das pessoas que consegue fazer as coisas acontecer”, afirmou o jogador português, numa entrevista a Piers Morgan.