Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 19 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Visita à Casa Branca

Casa Branca divulga primeiras imagens de Ronaldo com Trump

19 nov, 2025 - 15:51 • Redação

Após o jantar de gala oferecido ao príncipe herdeiro saudita, CR7 surge ao lado do Presidente norte-americano num vídeo onde ambos se apelidam de "lendas”.

A+ / A-
​A aproximação entre Donald Trump não é surpreendente: recentemente, Ronaldo admitiu querer conhecer o presidente dos EUA. Foto: Reuters
​A aproximação entre Donald Trump não é surpreendente: recentemente, Ronaldo admitiu querer conhecer o presidente dos EUA. Foto: Reuters
Donald Trump e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, reuniram momentos antes do jantar
Donald Trump e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, reuniram momentos antes do jantar
O empresário Elon Musk também esteve presente
O empresário Elon Musk também esteve presente
Melania Trump, primeira-dama dos Estados Unidos, também esteve presente FOTO: Reuters
Melania Trump, primeira-dama dos Estados Unidos, também esteve presente FOTO: Reuters

Cristiano Ronaldo e Donald Trump aparecem pela primeira vez juntos num vídeo divulgado esta quarta-feira pela Casa Branca. As imagens, breves, mostram os dois a caminharem num dos corredores do edifício governamental norte-americano, com os dois a sorrirem durante a visita oficial do futebolista português aos EUA.

Nas imagens divulgadas pelas redes sociais de ambos e replicadas pela própria Casa Branca, vê-se Ronaldo a caminhar pelos corredores ao lado de Trump, com Georgina Rodríguez também presente, embora parcialmente fora do enquadramento. O momento surge após o jantar oferecido por Trump ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, evento que reuniu várias figuras internacionais, incluindo Elon Musk.

A aproximação entre os dois não é surpreendente: recentemente, Ronaldo admitiu querer conhecer o Presidente dos EUA. “É uma das pessoas que quero conhecer. Gostava de ter uma boa conversa com ele. É alguém de quem gosto mesmo porque é uma das pessoas que consegue fazer as coisas acontecer”, afirmou o jogador português, numa entrevista a Piers Morgan.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 19 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?