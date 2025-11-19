Gemini 3: o “cérebro” mais inteligente da Google já está entre nós

Menos de dois anos após a introdução do primeiro Gemini, a Google apresentou oficialmente o Gemini 3, modelo que o CEO Sundar Pichai descreve como "o mais inteligente e avançado em termos de raciocínio".

O lançamento surge poucos dias após a OpenAI ter revelado o GPT-5.1, e marca uma nova etapa da Google com a IA generativa.

Mais contexto, menos comandos

Segundo Sundar Pichai, o novo modelo está concebido para compreender melhor a profundidade e as nuances dos pedidos dos utilizadores. O objetivo é oferecer resultados mais relevantes com menos instruções, graças a uma maior capacidade de detetar o contexto e a intenção por detrás das interações.

Comportamento mais direto e menos artificial

Um dos pontos de diferenciação do Gemini 3 face a modelos concorrentes é a sua postura comunicacional. A Google garante que as respostas do novo sistema serão "inteligentes, concisas e diretas", evitando linguagem genérica ou elogios vazios.

"Vai dizer-lhe o que precisa de ouvir, e não apenas o que quer ouvir", sublinha a empresa.

Capacidades multimodais

O Gemini 3 apresenta avanços significativos na associação de diferentes tipos de dados. Agora é possível combinar texto, imagens, áudio e vídeo de forma integrada. Esta funcionalidade permite, por exemplo, criar automaticamente um livro de culinária digital a partir de algumas fotografias e notas escritas.

Integração alargada no ecossistema Google

O lançamento do Gemini 3 está a acontecer em múltiplas frentes. O modelo já está disponível na versão web e será brevemente integrado na aplicação móvel, na Pesquisa Google com Modo de IA, no AI Studio, no Vertex AI e na nova plataforma de programação Google Antigravity.

Segundo Pichai, "esta é a primeira vez que lançamos o Gemini na Pesquisa logo no primeiro dia".

Ferramenta de produtividade e interatividade

A aplicação Gemini foi igualmente atualizada para tirar partido das novas capacidades. Agora, é possível gerar interfaces interativas, como páginas web ou revistas digitais, a partir dos resultados obtidos.

Desempenho validado por benchmarks

De acordo com dados revelados pela empresa, o Gemini 3 obteve resultados superiores aos seus antecessores nos principais testes de avaliação de IA. No ranking da LMArena, o modelo registou valores elevados em provas como o Humanity’s Last Exam (37,5%), GPQA Diamond (91,9%), MMMU-Pro (81%) e Video-MMMU (87,6%).