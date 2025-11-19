Luzes de Natal acendem dia 29 no Porto e Aliados são palco de vários concertos

A árvore de Natal do Porto vai iluminar-se no dia 29 de novembro e a programação da quadra irá distribuir-se por vários pontos da cidade, com concertos de Capitão Fausto, Mariza, Rita Rocha nos Aliados, foi anunciado esta quarta-feira.

De acordo com a Câmara do Porto, o "momento mais esperado" da programação, em que se acendem as luzes da árvore de natal e das decorações espalhadas por 94 ruas da cidade, está agendada para as 18h00 do dia 29 de novembro.

Em Lisboa, a data para ligar as iluminações de Natal é já no dia 22 de novembro, às 18h30.

No Porto, a 29 de novembro, a inauguração das luzes vai ser acompanhada de um espetáculo de "videomapping", intitulado "Missão Nutcrackers, O Natal Chega à Cidade", "projetado na fachada da Câmara do Porto e com elementos a marcarem toda a extensão da Avenida dos Aliados".

Ainda nesse dia, a fadista Mariza, acompanhada pela Orquestra Jovens do Porto, dará pelas 18h30 um concerto no palco que vai ser montado nos Aliados.

Nos Aliados, vai também ser dado palco a concertos dos Capitão Fausto (acompanhados pela Orquestra da Academia de Música Costa Cabral), no dia 07 de dezembro pelas 18h00, da banda Vizinhos, no dia 14 de dezembro às 18:00, de Rita Rocha (com a participação do artista Guga), dia 21 de dezembro pelas 18h00.

No dia 20 de dezembro, pelas 18h00, terá ainda lugar o espetáculo final do projeto municipal Desporto no Bairro, com a participação de vários atletas nacionais e internacionais e jovens dos bairros da cidade.

De 29 de novembro até 06 de janeiro, a iluminação natalícia vai estar diariamente ligada, de domingo a quinta-feira, entre as 17h30 e as 23h00, e às sextas-feiras e sábados, das 17h30 às 00h00.

À semelhança dos últimos anos, o município celebrou uma parceria com a Associação dos Comerciantes do Porto na realização da iluminação de Natal, tendo o executivo investido 700 mil euros, valor igual a 2024.

No jardim da Cordoaria vai estar, até ao dia 30 de dezembro, o Mercado de Natal com "a tradicional Casa do Pai Natal, aberta a miúdos e graúdos, assim como um espaço para oficinas para os mais pequenos -- a denominada Tenda de Cristal", informou a autarquia.

Este mercado funcionará de segunda a quinta-feira, das 11h00 às 20h00, sextas-feiras e vésperas de feriados, das 11h00 às 21h00, sábados, das 10h00 às 21h00 e domingos e feriados, das 10h00 às 20h00.

Já no Largo Amor de Perdição, "estará instalada a habitual Pista de Gelo, tal como o Carrossel Parisiense" e ainda a Tenda de Natal, "um espaço de programação aberta a todos e que contará com a apresentação de espetáculos de novo circo, dança, música, teatro de escolas da cidade e surpresas para todas as gerações".