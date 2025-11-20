Ouvir
Musical sobre José Sócrates? Sim, é verdade e estreia a 1 de abril de 2026

20 nov, 2025 - 23:21 • Redação

“Sr. Engenheiro, Alegadamente Um Musical” estreia a 1 de abril de 2026, no Teatro Tivoli, em Lisboa. A peça inspira-se na vida pública de José Sócrates e terá Manuel Marques no papel principal, revela o “Expresso”.

O musical “Sr. Engenheiro, Alegadamente Um Musical” estreia a 1 de abril de 2026 no Teatro Tivoli, em Lisboa. A produção, orçada em 600 mil euros, baseia-se em factos públicos da vida de José Sócrates, avança o “Expresso”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A peça, com libreto de Henrique Dias e encenação de Rui Melo, estará em cena durante um mês e meio em Lisboa, seguindo depois para o Coliseu do Porto em maio.

O ator Manuel Marques interpretará o protagonista, uma personagem sem nome, inspirada no ex-primeiro-ministro.

Segundo os criadores, trata-se de uma sátira com 40 pessoas em palco, sem juízos sobre a culpabilidade dos envolvidos na Operação Marquês.

José Sócrates não foi consultado durante a preparação, mas será convidado a assistir à estreia.

