Nuno Markl dá entrada no hospital com AVC

20 nov, 2025 - 22:26 • Redação

O humorista de 54 anos foi hospitalizado esta quarta-feira com um AVC. Fontes próximas garantem que Nuno Markl "está bem".

A+ / A-

Nuno Markl, humorista e locutor da Rádio Comercial, deu entrada esta quinta-feira no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, na sequência de um acidente vascular cerebral.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A informação foi avançada pelo “Correio da Manhã”, que adianta que fontes próximas dizem que "o Markl está bem". No entanto, o comediante ainda está sob avaliação e ainda não foram divulgados detalhes sobre o quadro clínico do artista de 54 anos.

Nuno Markl é atualmente uma das vozes das manhãs da Rádio Comercial, integrando o programa “Manhãs da Comercial”, e participa ainda no formato de entretenimento da RTP “Taskmaster”.

[Em atualização]

