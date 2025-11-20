Nuno Markl dá entrada no hospital com AVC

20 nov, 2025 - 22:26 • Redação
Nuno Markl, humorista e locutor da Rádio Comercial, deu entrada esta quinta-feira no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, na sequência de um acidente vascular cerebral.
A informação foi avançada pelo “Correio da Manhã”, que adianta que fontes próximas dizem que "o Markl está bem". No entanto, o comediante ainda está sob avaliação e ainda não foram divulgados detalhes sobre o quadro clínico do artista de 54 anos.
Nuno Markl é atualmente uma das vozes das manhãs da Rádio Comercial, integrando o programa “Manhãs da Comercial”, e participa ainda no formato de entretenimento da RTP “Taskmaster”.
[Em atualização]