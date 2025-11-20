Prémio Direitos Humanos 2025 para a AAMA e jornalista Mariana Van Zeller

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, anunciou hoje que foi decidido por unanimidade atribuir o Prémio Direitos Humanos 2025 à Associação de Atividade Motora Adaptada (AAMA) e à jornalista Mariana Van Zeller.

Uma decisão que, segundo o presidente da Assembleia da República, resultou de uma proposta da Comissão de Assuntos Constitucionais, que foi aprovada por unanimidade na reunião de hoje da conferência de líderes parlamentares.

O júri deste prémio, que integra membros da Comissão de Assuntos Constitucionais, também propôs a atribuição de medalhas de ouro aos constitucionalistas Vital Moreira, Jorge Miranda e Manuel Costa Andrade, na qualidade de deputados Constituintes.

Idêntica distinção foi atribuída ao antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão, a título póstumo, pelo seu contributo para a liberdade de expressão em Portugal e para o direito à informação.

Perante os jornalistas, o presidente da Assembleia da República destacou a importância deste prémio para a vida parlamentar em termos de contributo para a democracia portuguesa.

"Este prémio é particularmente importante para a Assembleia da República, porque reafirma o seu papel que valoriza e incentiva o trabalho de quem defende e promove os direitos fundamentais. Esta é uma marca do compromisso do parlamento com uma democracia mais humana e mais responsável", declarou José Pedro Aguiar-Branco.

Em relação aos vencedores da edição deste ano do Prémio Direitos Humanos, o júri distinguiu a AAMA "pelo seu trabalho de apoio a populações com deficiência e outras necessidades especiais e suas famílias, no âmbito desportivo, terapêutico, recreativo, educacional e formativo".

A AAMA foi também destacada por promover "a qualidade de vida e o exercício pleno da cidadania" de cidadãos com deficiência, "assim promovendo o direito de todos os seres humanos à igualdade em dignidade e direitos".

Já em relação à jornalista Mariana Van Zeller, foi salientado o seu trabalho "de dimensão internacional na área dos direitos humanos", sendo "correspondente do National Geographic Channel, autora de investigações jornalísticas nas áreas do ambiente, políticas sociais e migratórias, "e rosto da série Na Rota do Tráfico, com enfoque no tráfico de drogas, de armas e de pessoas".

De acordo com uma nota assinada pela presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, a deputada social-democrata Paula Cardoso, o júri sugeriu que a cerimónia oficial de entrega do prémio e medalhas possa ter lugar "no fim da manhã de 11 de dezembro ou, se não for possível, no fim da manhã de 10 de dezembro".