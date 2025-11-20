Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 20 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Prémio Direitos Humanos 2025 para a AAMA e jornalista Mariana Van Zeller

20 nov, 2025 - 18:40 • Lusa

A AAMA foi também destacada por promover "a qualidade de vida e o exercício pleno da cidadania" de cidadãos com deficiência, "assim promovendo o direito de todos os seres humanos à igualdade em dignidade e direitos".

A+ / A-

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, anunciou hoje que foi decidido por unanimidade atribuir o Prémio Direitos Humanos 2025 à Associação de Atividade Motora Adaptada (AAMA) e à jornalista Mariana Van Zeller.

Uma decisão que, segundo o presidente da Assembleia da República, resultou de uma proposta da Comissão de Assuntos Constitucionais, que foi aprovada por unanimidade na reunião de hoje da conferência de líderes parlamentares.

O júri deste prémio, que integra membros da Comissão de Assuntos Constitucionais, também propôs a atribuição de medalhas de ouro aos constitucionalistas Vital Moreira, Jorge Miranda e Manuel Costa Andrade, na qualidade de deputados Constituintes.

Idêntica distinção foi atribuída ao antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão, a título póstumo, pelo seu contributo para a liberdade de expressão em Portugal e para o direito à informação.

Perante os jornalistas, o presidente da Assembleia da República destacou a importância deste prémio para a vida parlamentar em termos de contributo para a democracia portuguesa.

"Este prémio é particularmente importante para a Assembleia da República, porque reafirma o seu papel que valoriza e incentiva o trabalho de quem defende e promove os direitos fundamentais. Esta é uma marca do compromisso do parlamento com uma democracia mais humana e mais responsável", declarou José Pedro Aguiar-Branco.

Em relação aos vencedores da edição deste ano do Prémio Direitos Humanos, o júri distinguiu a AAMA "pelo seu trabalho de apoio a populações com deficiência e outras necessidades especiais e suas famílias, no âmbito desportivo, terapêutico, recreativo, educacional e formativo".

A AAMA foi também destacada por promover "a qualidade de vida e o exercício pleno da cidadania" de cidadãos com deficiência, "assim promovendo o direito de todos os seres humanos à igualdade em dignidade e direitos".

Já em relação à jornalista Mariana Van Zeller, foi salientado o seu trabalho "de dimensão internacional na área dos direitos humanos", sendo "correspondente do National Geographic Channel, autora de investigações jornalísticas nas áreas do ambiente, políticas sociais e migratórias, "e rosto da série Na Rota do Tráfico, com enfoque no tráfico de drogas, de armas e de pessoas".

De acordo com uma nota assinada pela presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, a deputada social-democrata Paula Cardoso, o júri sugeriu que a cerimónia oficial de entrega do prémio e medalhas possa ter lugar "no fim da manhã de 11 de dezembro ou, se não for possível, no fim da manhã de 10 de dezembro".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 20 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?