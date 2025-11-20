Ronaldo recebido por Trump. Circulam várias imagens falsas de encontro na Sala Oval

20 nov, 2025 - 13:11 • Lusa
Cristiano Ronaldo participou esta semana num jantar com Donald Trump e foi recebido pelo presidente norte-americano no dia seguinte, mas fotos que circulam nas redes sobre o encontro na Sala Oval são falsas e foram geradas por Inteligência Artificial.
A visita de Cristiano Ronaldo à Casa Branca gerou grande interesse esta semana, com a divulgação de várias fotos do alegado encontro com Trump. Na terça-feira, várias contas nacionais e internacionais partilharam o que parecia ser a primeira imagem do futebolista a cumprimentar o presidente norte-americano na famosa Sala Oval, com elogios e críticas à iniciativa (exemplos: https://archive.ph/Fv9Ta e https://archive.ph/XGgo5).
De um lado saudou-se o feito alcançado por Ronaldo e criticou-se o alegado incómodo provocado nos "esquerdalhas" e "esquerdopatas" (exemplos). Na quarta-feira, pelo menos dois deputados do Chega partilharam a mesma imagem como sendo real.
Do lado dos críticos, lamentou-se o facto de Cristiano Ronaldo ter aceitado representar o regime saudita, dado que o futebolista integrou a comitiva do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e recordaram-se as acusações de crimes sexuais que recaem sobre o futebolista e o atual presidente norte-americano:.
https://archive.ph/gM9nZ, https://archive.ph/4ngej e https://archive.ph/KH9YG (exemplos).
A mesma foto foi partilhada por órgãos de comunicação social, sobretudo desportivos, em vários países.
Não está clara a origem, mas era óbvio nas primeiras partilhas que se tratava de uma foto gerada pelo Gemini, o assistente de Inteligência Artificial (IA) da Google, dado que o encontro ainda não tinha acontecido quando a foto começou a circular nas redes sociais e que a imagem não recortada continha a marca de água do Gemini no canto inferior direito (uma espécie de estrela). .
Se estes dois aspetos não bastassem, outros elementos apontavam para a origem sintética, dado que a "foto" contém vários erros, como o tamanho da secretária de Donald Trump (a histórica "Resolute Desk"), a cor diferente das cadeiras, a ausência de vários elementos decorativos e o selo da presidência afixado na secretária, que além de deformado não corresponde ao antigo selo em madeira que existe naquele local (https://archive.ph/3duVq).
Basta comparar com fotos recentes de outros encontros na Sala Oval (https://archive.ph/0yueq) ou com as fotos oficiais da visita de Ronaldo entretanto divulgadas pela Casa Branca, onde o futebolista também surge com outra indumentária: https://archive.ph/QTzwV.
Quanto à origem da imagem gerada por IA, o registo mais antigo que surge no Google Fact Check Explorer, um dos motores de pesquisa reversa de imagens da Google, é a página de Facebook "Planeta Futebol MZ", que a usou na manhã de terça-feira para anunciar que Ronaldo seria recebido naquele dia na Casa Branca (https://archive.ph/QBzX5). .
A mesma página moçambicana publicou outra imagem falsa em tom humorístico (https://archive.ph/8QAVD) mas não terá sido a autora dos "memes". "Confirmamos que a imagem em questão não foi criada pela nossa equipa e que, após tomarmos conhecimento da situação, a publicação foi imediatamente removida para evitar qualquer interpretação errada", disseram os responsáveis à Lusa Verifica. .
A geração de imagens através de IA foi seguida por outras páginas nas redes sociais (https://archive.ph/1Kmyg e https://archive.ph/M86oy) e, já nesta quinta-feira, o próprio Donald Trump publicou um vídeo artificial na sua rede social, Truth Social, onde surge a dar uns toques numa bola virtual com Cristiano Ronaldo: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115... (não foi possível arquivar este link).
É um facto que o futebolista português Cristiano Ronaldo foi recebido esta semana pelo presidente Donald Trump, na Sala Oval da Casa Branca, mas são falsas várias fotos e vídeos que circulam nas redes sociais e que foram gerados por ferramentas de IA.