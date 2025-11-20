Ronaldo recebido por Trump. Circulam várias imagens falsas de encontro na Sala Oval

Cristiano Ronaldo participou esta semana num jantar com Donald Trump e foi recebido pelo presidente norte-americano no dia seguinte, mas fotos que circulam nas redes sobre o encontro na Sala Oval são falsas e foram geradas por Inteligência Artificial.

"Um Aurélio na Sala Oval... Que orgulho!"

A visita de Cristiano Ronaldo à Casa Branca gerou grande interesse esta semana, com a divulgação de várias fotos do alegado encontro com Trump. Na terça-feira, várias contas nacionais e internacionais partilharam o que parecia ser a primeira imagem do futebolista a cumprimentar o presidente norte-americano na famosa Sala Oval, com elogios e críticas à iniciativa (exemplos: https://archive.ph/Fv9Ta e https://archive.ph/XGgo5).

De um lado saudou-se o feito alcançado por Ronaldo e criticou-se o alegado incómodo provocado nos "esquerdalhas" e "esquerdopatas": https://archive.ph/x8eo1, https://archive.ph/qoosb, https://archive.ph/4HVSG, https://archive.ph/jU6Gf e https://archive.ph/ZfyIb (exemplos). Na quarta-feira, pelo menos dois deputados do Chega partilharam a mesma imagem como sendo real: https://archive.ph/4plvr e https://archive.ph/PK2Ev. .

Do lado dos críticos, lamentou-se o facto de Cristiano Ronaldo ter aceitado representar o regime saudita, dado que o futebolista integrou a comitiva do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e recordaram-se as acusações de crimes sexuais que recaem sobre o futebolista e o atual presidente norte-americano:.

https://archive.ph/gM9nZ, https://archive.ph/4ngej e https://archive.ph/KH9YG (exemplos).

A mesma foto foi partilhada por órgãos de comunicação social, sobretudo desportivos, em vários países (exemplos: https://archive.ph/kdw0p, https://archive.ph/xUBW3, https://archive.ph/C7U0w e https://archive.ph/lhXuc).

A imagem é falsa e foi gerada pelo Gemini, o assistente de IA da Google

Não está clara a origem, mas era óbvio nas primeiras partilhas que se tratava de uma foto gerada pelo Gemini, o assistente de Inteligência Artificial (IA) da Google, dado que o encontro ainda não tinha acontecido quando a foto começou a circular nas redes sociais e que a imagem não recortada continha a marca de água do Gemini no canto inferior direito (uma espécie de estrela). .