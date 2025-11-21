4 Non Blondes estreiam-se em Portugal no dia das lendas do Rock in Rio 2026

As 4 Non Blondes estreiam-se em Portugal no palco principal do dia das lendas do Rock in Rio Lisboa 2026.

As artistas juntam-se a Rod Stewart no alinhamento do Palco Mundo para o dia 27 de junho, o sábado do segundo fim de semana do festival. O espetáculo vai assinalar o regresso do grupo, décadas depois de estarem afastadas dos holofotes.

A organização do Rock in Rio Lisboa anunciou, ainda, mais um nome feminino para este dia: Joss Stone.

A artista regressa a Portugal como headliner do Palco Super Bock.

O Rock in Rio realça que se tratam de artistas que "que moldaram gerações e continuam a inspirar novas audiências, elevam definitivamente o simbolismo da próxima edição do festival".

Rod Stewart e Xutos & Pontapés já tinham sido anunciados para este "legend's day" do Rock in Rio Lisboa.

O festival já tinha divulgado, igualmente, os nomes de Katy Perry, Pedro Sampaio, Calema e NAPA para o primeiro dia do evento do próximo ano, a 20 de junho, sábado.

No dia seguinte, a 21 de junho, domingo, vão pisar o Palco Mundo os Linkin Park que foram, de resto, a primeira confirmação de todas para o Rock in Rio Lisboa do próximo ano. No mesmo dia, também vão atuar Cypress Hill, Kaiser Chiefs e Grandson.

Por agora, ainda não se sabem nomes para o quarto e último dia do Rock in Rio Lisboa, a 28 de junho, domingo.