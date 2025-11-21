Ouvir
Antigo diretor do Palácio Nacional da Pena José Martins Carneiro morre aos 73 anos

21 nov, 2025 - 12:59 • Lusa

Nos últimos anos, José Martins Carneiro trabalhou no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, que o recordou como "um homem do património cultural, a que dedicou boa parte da sua vida".

O antigo diretor do Palácio Nacional da Pena, em Sintra, José Martins Carneiro morreu na terça-feira aos 73 anos, revelaram a Parques de Sintra e o Museu Nacional de Arte Antiga, onde também trabalhou.

José Martins Carneiro dirigiu o Palácio Nacional da Pena entre 1983 e 2010, tendo contribuído para a elevação da Paisagem Cultural de Sintra a Património da Humanidade.

"O seu nome permanecerá indissociável do monumento ao qual dedicou 27 anos de trabalho e reflexão", sublinhou a Parques de Sintra em nota pública de pesar.

Licenciado em Filosofia, José Martins Carneiro (1952-2025) investigou e publicou vários estudos sobre aquele património, nomeadamente "O Imaginário Romântico da Pena".

Nos últimos anos, José Martins Carneiro trabalhou no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, que o recordou como "um homem do património cultural, a que dedicou boa parte da sua vida".

Em nota de pesar divulgada nas redes sociais, o MNAA considera Martins Carneiro um dos responsáveis pelo reconhecimento atual do Palácio Nacional da Pena como "um dos destinos turísticos mais concorridos em Portugal".

Também o município de Góis, no distrito de Coimbra, lamentou a morte de José Martins Carneiro, lembrando que foi distinguido pela Associação Portuguesa de Museologia e que este envolvido "de forma ativa" em iniciativas como a mostra internacional Góis Arte.

O funeral de José Martins Carneiro realiza-se hoje em Lisboa.

