Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ator Spencer Lofranco morre aos 33 anos

21 nov, 2025 - 22:40 • Redação

A polícia da Columbia Britânica, no Canadá, abriu uma investigação para tentar apurar as causas da morte.

A+ / A-

Morreu o ator canadiano Spencer Lofranco, que entrou nos filmes "Jamesy Boy" e "Gotti - Um verdadeiro padrinho". Tinha 33 anos.

Spencer Lofranco morreu na passada terça-feira, anunciou o irmão, Santino Lofranco.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As causas da morte do ator ainda estão por determinar.

A polícia da Columbia Britânica, no Canadá, abriu uma investigação, avança o site TMZ

Spencer Lofranco ajudou a “mudar a vida das pessoas” e será recordado como uma “lenda”, escreveu o irmão nas redes sociais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 21 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?