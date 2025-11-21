Ator Spencer Lofranco morre aos 33 anos

21 nov, 2025 - 22:40 • Redação
Morreu o ator canadiano Spencer Lofranco, que entrou nos filmes "Jamesy Boy" e "Gotti - Um verdadeiro padrinho". Tinha 33 anos.
Spencer Lofranco morreu na passada terça-feira, anunciou o irmão, Santino Lofranco.
As causas da morte do ator ainda estão por determinar.
A polícia da Columbia Britânica, no Canadá, abriu uma investigação, avança o site TMZ
Spencer Lofranco ajudou a “mudar a vida das pessoas” e será recordado como uma “lenda”, escreveu o irmão nas redes sociais.