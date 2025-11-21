Espada da estátua de D. Afonso Henriques retirada após desaparecer peça

A espada da Estátua de D. Afonso Henriques, em Guimarães, foi retirada temporariamente, devido ao desaparecimento de uma peça essencial à sua estabilidade, foi anunciado esta sexta-feira.

"A decisão resulta da necessidade de salvaguardar o conjunto escultórico, após o desaparecimento de uma peça essencial à estabilidade e sua integridade", refere um comunicado conjunto da Câmara de Guimarães e da Direção do Paço dos Duques de Bragança, Castelo de Guimarães e Igreja de S. Miguel do Castelo (monumentos sobre a tutela da Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E).

Sem referir que peça desapareceu, estas entidades acrescentam que "a remoção preventiva [da espada] permitirá garantir a correta preservação da estátua, enquanto decorrem os procedimentos técnicos necessários".

O comunicado refere ainda que "o caso foi já comunicado às autoridades competentes, que se encontram a desenvolver as diligências adequadas".

Contactada pela Lusa, fonte policial referiu que a peça desaparecida estava colocada junto ao punho e permitia dar estabilidade à espada.

A mesma fonte disse que a investigação transitou para a Polícia Judiciária, pois trata-se de um eventual crime contra o património, neste caso cultural.

A escultura, da autoria de Soares dos Reis, foi inaugurada em 20 de setembro de 1887, pelo rei D. Luís, no atual Largo de São Francisco.