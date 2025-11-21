Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 22 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tailândia

Mexicana Fátima Bosch vence Miss Universo 2025 após ser insultada pelo diretor

21 nov, 2025 - 22:00 • Redação

De uma mão ao peito e a outra a benzer-se, a latina é a quarta mulher mexicana a vencer o título, mesmo depois de uma polémica viral nas redes sociais. A Miss Portugal não passou para as semi-finais, mas não foi indiferente na competição.

A+ / A-

A modelo mexicana Fátima Bosch, de 25 anos, é a vencedora do concurso Miss Universo deste ano. Esta vitória encerra uma edição polémica, já que o diretor executivo, Nawat Istsaragrisil, chamou "burra" à Miss México durante uma reunião preparatória.

Coroada na noite desta quinta-feira em Banguecoque, capital da Tailândia, Fátima é a 74.º eleita da história do concurso de entre 120 candidatas iniciais. A latina é a quarta mulher mexicana a vencer o título, tendo sido a primeira em 1991.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De uma mão ao peito e a outra a benzer-se, a vitória de Fátima coincidiu no dia da Revolução Mexicana, uma data simbólica e ao povo mexicano que viveu, de 1910 a 1917, um conflito armado que ditou o fim de um regime ditatorial.

Muitos internautas já contestaram a decisão por ser resultado da "vitimização" depois do episódio com a direção, mas o concurso destacou a vitória pela "sua graça, força e espírito radiante que conquistou os corações do mundo" numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

"O universo brilha um pouco mais com a Fátima a liderar o caminho", celebrou o perfil oficial, descartando a hipótese da coroa ser uma espécie de compensação e remédio pela polémica no início deste mês

No pódio com a "nossa nova rainha", seguem-se outras quatro modelos: Veena Praveenar Singh, de 29 anos, da Tailândia; Stephany Abasali, de 25 anos, da Venezuela; Ahtissa Manalo, de 28 anos, das Filipinas; e Olivia Yacé, de 27 anos, da Costa do Marfim.

Diretor do Miss Universo chamou "burra" à Miss México e gerou protesto

Tailândia

Diretor do Miss Universo chamou "burra" à Miss México e gerou protesto

"Somos mulheres empoderadas e este concurso é uma (...)

A Miss Portugal, Camila Vitorino, não foi apurada como semi-finalista, mas não faltaram elogios por parte do público na audiência e nas redes sociais.

Na prova do traje tradicional, a candidata portuguesa homenageou Celeste Caeiro, a mulher que ofereceu cravos vermelhos aos soldados na revolução do 25 de Abril de 1974. Com um vestido decorado com cravos e brilhantes à mistura, a modelo de 26 anos desfilou e não foi indiferente na competição.

Na cerimónia Miss Universo 2025, Camila Vitorino, de 26 anos, brilhou nos desafios enquanto representou Portugal, mas não passou às semi-finais. Foto: Rungroj Yongrit/EPA
Na cerimónia Miss Universo 2025, Camila Vitorino, de 26 anos, brilhou nos desafios enquanto representou Portugal, mas não passou às semi-finais. Foto: Rungroj Yongrit/EPA
Na cerimónia Miss Universo 2025, Camila Vitorino, de 26 anos, brilhou nos desafios enquanto representou Portugal, mas não passou às semi-finais. Foto: Rungroj Yongrit/EPA
Na cerimónia Miss Universo 2025, Camila Vitorino, de 26 anos, brilhou nos desafios enquanto representou Portugal, mas não passou às semi-finais. Foto: Rungroj Yongrit/EPA
Na cerimónia Miss Universo 2025, Camila Vitorino, de 26 anos, brilhou nos desafios enquanto representou Portugal, mas não passou às semi-finais. Foto: Rungroj Yongrit/EPA
Na cerimónia Miss Universo 2025, Camila Vitorino, de 26 anos, brilhou nos desafios enquanto representou Portugal, mas não passou às semi-finais. Foto: Rungroj Yongrit/EPA
Na cerimónia Miss Universo 2025, Camila Vitorino, de 26 anos, brilhou nos desafios enquanto representou Portugal, mas não passou às semi-finais. Foto: Rungroj Yongrit/EPA
Na cerimónia Miss Universo 2025, Camila Vitorino, de 26 anos, brilhou nos desafios enquanto representou Portugal, mas não passou às semi-finais. Foto: Rungroj Yongrit/EPA

"Transformar o conflito em esperança. É uma celebração da coragem tranquila que ajudou a construir um novo capítulo da história portuguesa", lê-se numa publicação da organizadora portuguesa.

Camila foi a primeira mulher casada e mãe a vencer o título Miss Portugal, mas não chegou ao top 30 da gala mundial.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 22 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?