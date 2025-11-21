Mexicana Fátima Bosch vence Miss Universo 2025 após ser insultada pelo diretor

A modelo mexicana Fátima Bosch, de 25 anos, é a vencedora do concurso Miss Universo deste ano. Esta vitória encerra uma edição polémica, já que o diretor executivo, Nawat Istsaragrisil, chamou "burra" à Miss México durante uma reunião preparatória. Coroada na noite desta quinta-feira em Banguecoque, capital da Tailândia, Fátima é a 74.º eleita da história do concurso de entre 120 candidatas iniciais. A latina é a quarta mulher mexicana a vencer o título, tendo sido a primeira em 1991. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De uma mão ao peito e a outra a benzer-se, a vitória de Fátima coincidiu no dia da Revolução Mexicana, uma data simbólica e ao povo mexicano que viveu, de 1910 a 1917, um conflito armado que ditou o fim de um regime ditatorial.

Muitos internautas já contestaram a decisão por ser resultado da "vitimização" depois do episódio com a direção, mas o concurso destacou a vitória pela "sua graça, força e espírito radiante que conquistou os corações do mundo" numa publicação na rede social X (antigo Twitter). "O universo brilha um pouco mais com a Fátima a liderar o caminho", celebrou o perfil oficial, descartando a hipótese da coroa ser uma espécie de compensação e remédio pela polémica no início deste mês



No pódio com a "nossa nova rainha", seguem-se outras quatro modelos: Veena Praveenar Singh, de 29 anos, da Tailândia; Stephany Abasali, de 25 anos, da Venezuela; Ahtissa Manalo, de 28 anos, das Filipinas; e Olivia Yacé, de 27 anos, da Costa do Marfim.

A Miss Portugal, Camila Vitorino, não foi apurada como semi-finalista, mas não faltaram elogios por parte do público na audiência e nas redes sociais. Na prova do traje tradicional, a candidata portuguesa homenageou Celeste Caeiro, a mulher que ofereceu cravos vermelhos aos soldados na revolução do 25 de Abril de 1974. Com um vestido decorado com cravos e brilhantes à mistura, a modelo de 26 anos desfilou e não foi indiferente na competição.

Na cerimónia Miss Universo 2025, Camila Vitorino, de 26 anos, brilhou nos desafios enquanto representou Portugal, mas não passou às semi-finais. Foto: Rungroj Yongrit/EPA Na cerimónia Miss Universo 2025, Camila Vitorino, de 26 anos, brilhou nos desafios enquanto representou Portugal, mas não passou às semi-finais. Foto: Rungroj Yongrit/EPA Na cerimónia Miss Universo 2025, Camila Vitorino, de 26 anos, brilhou nos desafios enquanto representou Portugal, mas não passou às semi-finais. Foto: Rungroj Yongrit/EPA Na cerimónia Miss Universo 2025, Camila Vitorino, de 26 anos, brilhou nos desafios enquanto representou Portugal, mas não passou às semi-finais. Foto: Rungroj Yongrit/EPA