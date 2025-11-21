"Obrigado por todo o amor". Nuno Markl está a "recuperar aos poucos" do AVC

Nuno Markl falou pela primeira vez desde que sofreu um AVC, numa publicação no Instagram, em que garante estar a "recuperar aos poucos" no hospital.

O humorista foi internado no Hospital São Francisco Xavier esta quinta-feira, à noite. Nas suas redes sociais, Nuno Markl partilha uma fotografia internado e em que diz que está "em ótimas mãos".

"Obrigado por todo o amor", agradece o comediante que, nas últimas 12 horas tem sido alvo de muitas mensagens de fãs e figuras públicas.

"Estou a pensar nisto como recolha de material para uma boa edição d’O Homem Que Mordeu o Cão", refere.

Nuno Markl deixa, ainda, "uma lição para todos", apontando que "não somos super homens" e "por muito que se amem as 789675 coisas que fazemos, elas podem dar cabo de nós".

Em comunicado, esta sexta-feira, o Hospital São Francisco Xavier limita-se a confirmar que o locutor e humorista está internado.

Nuno Markl é atualmente uma das vozes das manhãs da Rádio Comercial, integrando o programa “Manhãs da Comercial”, e participa ainda no formato de entretenimento da RTP “Taskmaster”.

