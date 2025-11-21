Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Recuperação da Copa dos Frescos de Monserrate será “engenharia ao serviço da conservação

21 nov, 2025 - 07:55 • Lusa

Os trabalhos vão decorrer até final do primeiro trimestre de 2027, num investimento estimado em 3 milhões de euros.

A+ / A-

A empreitada da Parques de Sintra para a recuperação das coberturas do Palácio de Monserrate inclui a Copa dos Frescos, numa intervenção de “engenharia ao serviço da conservação e restauro”, avança fonte oficial da sociedade que gere o monumento.

A Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML), que gere jardins históricos e monumentos na área classificada da Paisagem Cultural de Sintra, iniciou a recuperação das coberturas e da área da Copa dos Frescos do Palácio de Monserrate.

Os trabalhos vão decorrer até final do primeiro trimestre de 2027, num investimento de “cerca de 3 milhões de euros”, e visam assegurar “a conservação e a estabilidade das coberturas e elementos estruturais associados, bem como a preservação dos paramentos exteriores e elementos constituintes e da integridade material da Copa dos Frescos”, explicou a empresa.

“A Copa dos Frescos é, quase que em jeito de brincadeira, engenharia ao serviço da conservação e restauro”, afirmou à Lusa o diretor do Património Construído da PSML, João Cortês.

O espaço, sob um dos terraços a sul do palácio, apresenta “problemas graves ao nível de infiltrações que, ao longo dos anos, foram comprometendo” os “perfis metálicos que dão sustento às abobadilhas” e, neste momento, “é completamente inviável a recuperação e irreversível o fenómeno de degradação”, acrescentou.

O diretor técnico explicou que a intervenção “vai exigir remover parcialmente alguns dos painéis azulejares, retirar, depois do devido escoramento” os perfis existentes, “colocar novos, com materiais modernos que vão impedir que o fenómeno volte a suceder, nomeadamente aço inox” e “reaplicar os mesmos azulejos”.

“Portanto, aqui o único material distinto e novo, que também contribui para a autenticidade da intervenção, é de facto a utilização do aço inox”, mas o “método construtivo continua a manter-se exatamente o mesmo”, salientou João Cortês.

As vigas que sustentam as abobadilhas da copa mostram-se totalmente enferrujadas e corroídas, no espaço adjacente à cozinha, enquanto à superfície a claraboia deixou de estar inserida num canteiro para minimizar os danos pela água.

“Com este tipo de intervenção um bocadinho mais profunda e que nunca foi feito, aqui já estamos confiantes e confortáveis que vamos conseguir, de uma vez por todas, acabar com as infiltrações nesse espaço”, considerou o técnico.

Enquanto decorrem trabalhos de manutenção regular numa área técnica no acesso à copa, a intervenção geral engloba a reabilitação das estruturas de suporte das coberturas, limpeza, consolidação e restauro dos revestimentos, e correção dos sistemas de drenagem e impermeabilização.

Os trabalhos contemplam ainda “a recuperação dos revestimentos pétreos e decorativos, respeitando os materiais e técnicas construtivas originais”, segundo a empresa.

“O chumbo traz os seus desafios, as caleiras também, pela escala, pelo peso, as caleiras em ferro fundido também vão ser bastante desafiantes, portanto, elas vão ter que ser integralmente desmontadas, tratadas e depois remontadas”, admitiu João Cortês, além da dificuldade colocada pela “reprodução das telhas”.

A propriedade, votada ao abandono por vários e longos períodos, foi arrendada pelo comerciante inglês Gerard de Visme, que mandou construir um castelo ao estilo neogótico, tendo passado por lá também o escritor inglês William Beckford, antes da compra por Francis Cook.

O parque e o palácio foram adquiridos em 1949 pelo Estado português e, após anos de abandono e pilhagem, e depois da classificação de parte da serra e da vila de Sintra pela UNESCO como Património Mundial, em 1995, a gestão foi entregue em 2000 à PSML.

O monumento vai ser rodeado por andaimes e ter uma cobertura durante as obras, mas João Sousa Rego, presidente da PSML, sublinhou que a empresa adota “a metodologia ‘aberta para obras’”, mantendo a visitação em condições de segurança, enquanto decorrem os trabalhos.

O responsável frisou que cada monumento tem “um plano estratégico plurianual de manutenção” e, em breve, irá iniciar-se uma intervenção na Capela Real do Palácio Nacional de Sintra, que “será também uma obra visitável”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 21 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?