Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 22 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Canadá

Urso ataca. 11 crianças e professores feridos durante pausa de almoço

21 nov, 2025 - 23:31 • Redação

Incidente aconteceu durante visita de estudo. Quatro feridos estão em estado grave, dois dos quais em estado crítico. Já o urso ainda anda à solta numa época conhecida pela procura de alimento antes da hibernação.

A+ / A-

Um urso-pardo interrompeu uma pausa para almoço e atacou um grupo de alunos e professores do ensino básico, no Canadá, ferindo 11 pessoas, algumas com gravidade, avançou esta sexta-feira o jornal "The Canadian Press". O insólito aconteceu num trilho turístico florestal na província Colúmbia Britânica, uma comunidade com pouco mais de três mil habitantes, situada a 700 quilómetros de Vancouver.

Duas pessoas estão em estado crítico e outras duas gravemente feridas. O resto da turma desatou a correr, em aflição, na tarde desta quinta-feira e o urso ainda anda à solta, relataram as autoridades de Proteção Civil locais. "É um ataque extremamente raro."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os serviços de emergência local afirmaram, em entrevista com o jornal canadiano, que as outras sete vítimas foram assistidas no local. Um dos professores tentou travar o ataque aos menores e é um dos feridos em risco de vida.

Entre os relatos, uma mãe contou que o filho, de 10 anos, ficou tão perto do animal que "até sentiu o seu pêlo".

"Todos estavam em choque na escola. Muita gente chorava, e eu... não sei, só queria o meu filho. Agarrei-o e levei-o para casa", descreveu a mãe, acrescentando que, durante o ataque, alguns professores espalharam um spray "anti-urso" nas crianças. "O meu filho continua a chorar e rezar pelos colegas."

As autoridades alertaram as comunidades próximas para o perigo, decretando que as famílias permaneçam em casa até ordem contrária. A polícia já preparou armadilhas para capturar o urso e instalou uma rede de câmaras de vigilância.

Os ursos-pardos costumam procurar nestes meses sustento para hibernar, com calorias suficientes, durante o inverno.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 22 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?