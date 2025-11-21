Urso ataca. 11 crianças e professores feridos durante pausa de almoço

Um urso-pardo interrompeu uma pausa para almoço e atacou um grupo de alunos e professores do ensino básico, no Canadá, ferindo 11 pessoas, algumas com gravidade, avançou esta sexta-feira o jornal "The Canadian Press". O insólito aconteceu num trilho turístico florestal na província Colúmbia Britânica, uma comunidade com pouco mais de três mil habitantes, situada a 700 quilómetros de Vancouver.

Duas pessoas estão em estado crítico e outras duas gravemente feridas. O resto da turma desatou a correr, em aflição, na tarde desta quinta-feira e o urso ainda anda à solta, relataram as autoridades de Proteção Civil locais. "É um ataque extremamente raro."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Os serviços de emergência local afirmaram, em entrevista com o jornal canadiano, que as outras sete vítimas foram assistidas no local. Um dos professores tentou travar o ataque aos menores e é um dos feridos em risco de vida.

Entre os relatos, uma mãe contou que o filho, de 10 anos, ficou tão perto do animal que "até sentiu o seu pêlo".

"Todos estavam em choque na escola. Muita gente chorava, e eu... não sei, só queria o meu filho. Agarrei-o e levei-o para casa", descreveu a mãe, acrescentando que, durante o ataque, alguns professores espalharam um spray "anti-urso" nas crianças. "O meu filho continua a chorar e rezar pelos colegas."

As autoridades alertaram as comunidades próximas para o perigo, decretando que as famílias permaneçam em casa até ordem contrária. A polícia já preparou armadilhas para capturar o urso e instalou uma rede de câmaras de vigilância.

Os ursos-pardos costumam procurar nestes meses sustento para hibernar, com calorias suficientes, durante o inverno.